FETÖ'cü 4 eski polise hapis cezası

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan 3'ü tutuklu, 4 eski polis memuru, 2 yıldan 6 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilerek haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılan 3'ü tutuklu, 4 eski polis için mahkemeden karar çıktı. Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Hakan Ulutaş, Selçuk Karabacak, Baki Kaya, tutuksuz sanık Gökhan Doğru ile avukatları katıldı. Eski polis memurları haklarındaki suçlamaları kabul etmezken, mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Hakan Ulutaş ile Selçuk Karabacak'ı 6 yıl 3'er ay, Baki Kaya'yı 6 yıl 10 ay 15 gün, tutuksuz sanık Gökhan Doğru'yu ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

