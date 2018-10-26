FETÖ'cü savcının amcasından 100 kilogram altın çıkmasına ilişkin iddianame

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 sanık hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasını kuran savcılarından firari Muammer Akkaş'ın amcası Faruk Akkaş'ın, eşinin ve kardeşinin sahte kimlikle kiraladıkları banka kasasında 100 kilogram altının çıkmasına ilişkin ayrıntılara yer verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler Faruk Akkaş, S.A., Ş. Ç. ve İ. S. Ç. hakkında hazırlanan iddianame, Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık Faruk Akkaş'ın, "Silahlı terör örgütüne üye olma", tutuksuz sanıklar S. A. ve kardeşi Ş.Ç'nin, "Örgüte bilerek isteyerek yardım etme", İ.S.Ç'nin ise "Örgüt adına suç işleme, özel belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede, sanıklar ve banka kasasında 100 kilogram altının çıkmasıyla ilgili ayrıntılara da yer verildi. Faruk Akkaş ile ilgili çeşitli tarihlerde FETÖ/PDY üyesi olduğu ve örgüte finansal destek sağladığı yönünde ihbarlar yapıldığı belirtilen iddianamede, bir şüphelinin beyanında Akkaş'ın bir dönem örgüt yapısının içinde sohbetlere katıldığı aktarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisine başvurduğu T.T'nin, Faruk Akkaş'ın da katıldığı yemek ve toplantılarda Fetullah Gülen'in taleplerinin dile getirildiği, bu taleplerin genelde maddi anlamda yardım şeklinde olduğu vurgulanan iddianamede, Akkaş'ın 2008'den beri örgütün Bank Asya'sında hesap açtığı, örgüt çağrısı üzerine Eylül 2014'te 30 bin lira para yatırıldığı, hesabı yüksek miktarlı bankacılık işlemleriyle aktif kullandığı bildirildi. İddianamede, düzenlenen raporlarda, şüphelilerin para transferi yaptıkları kuruluşların FETÖ ile irtibatlı kuruluşlar olduğu, Altınbaşak Eğitim Yayın Turizm Ticaret A.Ş.'nin de MASAK raporlarında belirtilen ve yurt dışında faaliyet gösteren "Gülenist" kuruluşlara Isparta'da bulunan bankalar aracılığıyla para gönderdiği vurgulandı. Sanığın telefon görüşme kayıtlarında, FETÖ/PDY şüphelisi 51 kişiyle irtibatlı olduğu, bu kişiler arasında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu belirtildi. - Haberinin olmadığını iddia ettiği kasadaki mücevherat kendisine aitmiş

İddianamede ifadesine de yer verilen sanığın kuyumcu dükkanını 1983 yılında babası S.A. ile kurduğunu, 1992'de de babasından devraldığına değinilerek, şunlar kaydedildi: "2016 sonunda finansal problemler nedeniyle bankalara çok borçlandığım için dükkandaki altın ve ziynet eşyalarını hacze kaptırmamak amacıyla eşime dükkandaki bütün ziynet eşyalarını bir bankaya koyup, dükkanı kapatmasını söyleyerek, Isparta'dan ayrıldım. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında psikolojik olarak kendimi kötü hissettiğimden, Isparta'dan ayrıldım. 1,5 yıl kadar önce Antalya'dayken basından FETÖ/PDY üyesi olduğum gerekçesiyle arandığımı öğrendim. FETÖ/PDY üyesi değilim. 10 yılı aşkın süredir aynı telefon hattını kullanıyorken, 20 Temmuz 2016'dan sonra ihtiyaç duymadığım için bu telefonu kullanmadım. Eşim ve çocuklarımla irtibat kurmadım. Örgüt sohbetlerine katılmadım. Örgüt tarafından organize edilen Bosna Hersek gezisine katıldım. 2008'de şirket ortaklarının teklifi üzerine kar amacıyla Altınbaşak Eğitim Yayın Ticaret A.Ş'nin 1/5 hissesini satın aldım. Şirketin ve bünyesindeki okulların FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğunu bilmiyordum. Örgütün il sorumlusu olduğu iddia edilen kişi öğretmendi. Müracaatı üzerine Altınbaşak A.Ş.'ye sorumlu müdür atadık. Onun müdürlükten ayrılmasından sonra il sorumlusu olduğu iddia edilen kişiyi sorumlu müdür atadık. Bank Asya'nın örgüte ait olduğunu bilmiyordum. Eşim ve kayınbiraderlerim tarafından kiralık kasa için yapılan işlemlerden haberim yok. Kiralık kasadaki mücevherat bana ait. Altınbaşak şirketine verdiğim borçlara karşılık bu şirketten kendi lehime çek aldım."

İddianamede, Isparta Emniyet Müdürlüğüne 22 Ekim 2017'de yapılan isimsiz ihbarda ise Faruk Akkaş'ın paralarını eşi ve annesi adına Ziraat Bankası'na yatırdığı vurgulandı. İhbar mektubunda, annesinin ölmesi üzerine de sahte evrak düzenleyerek paraları eşinin kardeşlerinden birinin üzerine geçirdiği belirtilen iddianamede, "Akkaş'ın kardeşinin aynı bankada müdür yardımcılığı yaptığı, bu işe o yardım etti, bu işin içinde.... Saklanan paralar çuvallar içerisinde avro ya da dolar olabilir." şeklinde ihbarda bulunulduğu aktarıldı. İddianamede, ihbara konu Faruk Akkaş'ın FETÖ/PDY üyesi olduğu, bu örgütün Isparta'daki en etkili ticari kuruluşlarının yüzde 20 hisseli ortağı ve yönetim kurulu başkanı olduğu ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaçtığı, 19 Şubat 2018'de Antalya'da yakalandığı bilgisine yer verildi. İhbarlar üzerine yapılan soruşturmada Isparta Ziraat Bankası Merkez Şubesi'nde yapılan aramada Faruk Akkaş adına kiralık kasa bulunmadığı, İ.S.Ç'ye ait bir kiralık kasa, Ş. Ç'ye ait ise 5 kiralık kasanın olduğunun tespit edildiği aktarıldı.