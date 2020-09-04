FETÖ’cüler Yunanistan’dan bunu beklemiyordu: Jet ski’yi bozup Türk karasularına bıraktılar

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanırken, jet ski ile Yunanistan’a kaçmaya çalışan eski askerler Emin Sekmen, Harun Bulut ve Tuncay Kıvrak, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin jet skilerini bozarak kendilerini denizin ortasında bıraktığını ve Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin gelip kendilerini kurtarmasını beklediklerini söyledi. FETÖ soruşturması kapsamında yargılanırken, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan ve tutuklanan eski askerlerden Emin Sekmen (28), Harun Bulut (28) ve Tuncay Kıvrak’ın (29) jandarmaya verdiği ayrıntılı ifade ortaya çıktı. Eski üsteğmen Tuncay Kıvrak ifadesinde, kaçmak gibi bir amaçlarının olmadığını, jet skiyle açıldıktan sonra yönlerini kaybettiklerini iddia etti. Bir süre sonra Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin kendilerini durdurduğunu belirten Kıvrak, “Bizi bota alıp eşyalarımıza el koydular. Amacımızın spor olduğunu, tatil amaçlı geldiğimizi belirttik. Ancak eşyalarımızı alarak bizi Türk karasularına getirdiler” dedi. Emin Sekmen ise kendisine gelir oluşturmak için jet ski alıp kiralamayı düşündüğünü söyleyerek, “Biz Çeşme’ye tatil yapmak için gelmiştik. Bir yandan da jet ski kiralama fikrimizi gerçekleştirecektik. Ancak bu şekilde beklemediğimiz olaylarla karşılaştık” diye konuştu.

“Türk Sahil Güvenlik ekipleri gelerek bizi kurtardı”

Harun Bulut da Emin Sekmen ile tatil için İzmir’e geldiklerini ve Tuncay Kıvrak ile İzmir’de tanıştıklarını belirterek, “Bir gün otelde kaldıktan sonra kumsalda çadır kurduk. Jet ski ile denizde vakit geçirmeyi sevdik ve devam ettirdik. Kiralamak pahalı olduğu için satın alıp hem kiralayıp para kazanmayı hem de kendimiz binmeyi düşündük. 54 bin liraya aldık ve her birimiz 18 bin lira ödedik. Pırlanta Plajı’ndan açıldık. Bir süre sonra 2 Yunan botu geldi ve silah doğrulttular. Bota çıktık, bize ters kelepçe yaptılar. Yunan Sahil Güvenlik personeli jet skiye geçerek elektrik kablolarını kesti ve anahtarları aldı. Benim de cüzdanımı aldılar. Daha sonra bileğimize takılı kelepçeleri bir yerinden kestiler ve Türk karasularına bıraktılar. Jet skiye binip kurtarılmayı bekledik. Türk Sahil Güvenlik ekipleri gelerek bizi kurtardı” dedi.

