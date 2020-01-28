HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ’den aranan eski öğretmen kaçak olarak öğretmenlik yaparken yakalandı

FETÖ’den aranan eski öğretmen kaçak olarak öğretmenlik yaparken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 23:19 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan bir yıldır aranan eski öğretmen, kaçak olarak çalıştığı İstanbul’da bir eğitim kurumunda yakalandı.

FETÖ’den aranan eski öğretmen kaçak olarak öğretmenlik yaparken yakalandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan 1 yıldır aranan eski öğretmen A.Ç.’nin İstanbul’da bir eğitim kurumunda illegal olarak çalıştığı bilgisini aldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile yapılan koordinasyon neticesinde A.Ç isimli şahıs illegal olarak çalıştığı eğitim kurumunda yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan A.Ç. çıkarıldığı İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
EOS nedir, yüksek veya düşük çıkması ne anlama gelir?EOS nedir, yüksek veya düşük çıkması ne anlama gelir?
Yanığa iyi gelen yiyecekler nelerdir?Yanığa iyi gelen yiyecekler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ PDY öğretmen

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem! (AFAD -Kandilli son depremler)

Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem!

Burdur'da çobanın kaybettiği sürüyü jandarma drone ile buldu

Çobanın kaybettiği sürüyü jandarma drone ile buldu

İsrail kabinesi Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ve Yahudi yerleşimlerin "ilhakını" oylayacak

İsrail'den gerilimi tırmandıracak hamle!

Denizli'de komşular arasında çöp kutusu kavgası! Bıçak ve sopalar havada uçuştu

Bıçak ve sopalar havada uçuştu! Kavganın sebebi çöp kutusu

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ortadoğu Planı' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ortadoğu Planı' tepkisi

Bezoz'dan sonra şimdi de Boris Johnson! Hackleme girişiminin arkasından yine Prens Selman çıktı

Prens Selman uslanmıyor! Bezoz'dan sonra şimdi de Boris Johnson

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.