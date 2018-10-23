FETÖ'den aranan işadamı tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırkan polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edilen işadamı Erol Bayır tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari Erol Bayır'ı dün Çardak ilçesinde saklandığı evde gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayır tutuklandı.
Erol Bayır'in, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle kurduğu çiftlikteki 150 keçisi, geçen 20 Eylül'de, aç bırakıldıkları için telef olmuştu.
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