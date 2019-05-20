FETÖ’den aranan şüpheli hücre evinde yakalandı

İzmir’de FETÖ’ye eleman kazandırdığı ve bu bu kişilerden sorumlu olduğu iddiasıyla Adana’daki hücre evinde yakalanan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) eleman kazandırdığı ve bu bu kişilerden sorumlu olduğu iddiasıyla aranan Mesut R’nin Adana’da hücre evinde saklandığını saptadı. Polis, zanlının saklandığı merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesindeki hücre evine baskın yaptı. Yapılan baskında gözaltına alınan Mesut R. emniyete getirilerek sorguya alındı.

Zanlı sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



