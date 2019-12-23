HABER

FETÖ’den Hollanda’da Türkiye karşıtı protesto

DÜNYA HABERLERİ  | 23.12.2019 12:08 | Son Güncelleme

Hollanda’da FETÖ üyelerinin kurduğu Kırık Tebeşir (Internationel Broken Chalk) adlı grup üyeleri, Cumartesi günü başkent Amsterdam’da bulunan Dam Meydanı’nda Türkiye aleyhine protesto düzenledi.

FETÖ’den Hollanda’da Türkiye karşıtı protesto

Hollanda, (DHA)- Hollanda’da FETÖ üyelerinin kurduğu Kırık Tebeşir (Internationel Broken Chalk) adlı grup üyeleri, Cumartesi günü başkent Amsterdam’da bulunan Dam Meydanı’nda Türkiye aleyhine protesto düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet aleyhine döviz taşıyan FETÖ’cüler, Türkiye’nin imajına zarar vermek için ‘bebeklerin hapiste tutulduğunu’ ileri sürdüler. 15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olamayan FETÖ destekçileri, Türkiye aleyhine propaganda yapmak için her fırsatı değerlendiriyor.

FETÖ destekçilerinin, Hollanda’da düzenledikleri eylemde basın açıklamasını yine Dam Meydanı’nda İsrail-Filistin gerginliğini protesto eden başka bir grubun astığı İsrail bayrağı önünde yaptıkları görüldü.

FETÖ’den Hollanda’da Türkiye karşıtı protesto

PARTNER8 gün sonra zam geliyor!8 gün sonra zam geliyor!
İran Arak Nükleer Reaktörü'nün İkinci Safhasını da İşleme Sokuyorİran Arak Nükleer Reaktörü'nün İkinci Safhasını da İşleme Sokuyor
Taleban: 'Bir Amerika Askeri Öldürdük'Taleban: 'Bir Amerika Askeri Öldürdük'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

Usta oyuncudan acı haber

Usta oyuncudan acı haber

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'daki Cemal Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam, 3 kişiye hapis cezası

Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam, 3 kişiye hapis cezası

Yunanistan'da saldırganlar Türkiye Konsolosluğu çalışanının arabasını ateşe verdi

Türkiye Konsolosluğu çalışanının aracı ateşe verildi

Seçim yarışında ikinci perde!

Seçim yarışında ikinci perde!

Azerbaycan'da yerel seçimler yapılıyor

Azerbaycan'da yerel seçimler yapılıyor

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19'u buldu

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 19'u buldu

ABD'deki zincirleme kazada en az 50 kişi yaralandı

60'dan fazla araç birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.