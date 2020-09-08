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FETÖ’den tutuklanan emir subayına ev hapsi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 19:48 | Son Güncelleme

İzmir’de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan, Ege Ordu Komutanı Ali Sivri’nin emir subayı Binbaşı Fevzi Öztürk’ün ev hapsi ile tahliyesine karar verildi.Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ege Ordusu Komutanı’nın emir subayı Binbaşı Fevzi Öztürk, yeniden hakim karşısına çıktı.

İzmir’de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan, Ege Ordu Komutanı Ali Sivri’nin emir subayı Binbaşı Fevzi Öztürk’ün ev hapsi ile tahliyesine karar verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ege Ordusu Komutanı’nın emir subayı Binbaşı Fevzi Öztürk, yeniden hakim karşısına çıktı. 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Öztürk, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken salonda eşi ve avukatı da hazır bulundu.
Mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Öztürk, "Hiç tanımadığım kişilerle ardışık arama yaptığım iddiasıyla buradayım. Ancak yaptığımız biz yaptığımız incelemelerde bu HTS kayıtlarını bulamadık. O aramalarda bahsi geçen hat benim değil, abimin eşi S.Ö. adına kayıtlıydı. Abim ticaretle uğraşıyordu ancak işyeri eşinin üzerine kayıtlıydı. Gider göstermek ve tüm aileye ucuz olması için o hatlardan dağıtmıştı" dedi.
12 Mayıs 2015’te Bursa’daki bir otelde FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan M.E. isimli asker ile buluştuğu sorusunu da yanıtlayan Öztürk, "Bursa’ya görev için gitmiştim. Ancak askeri tesislerde yer olmadığı için ben de o otelde kaldım. Başka hiçbir amacı yok" dedi.
Harp okulunda öğrenciyken FETÖ’cü bir öğrenciyi üslerine bildirdiğini öne süren Fevzi Öztürk, "FETÖ’cü değilim. Eğer olsaydım onların güçlü olduğu dönemlerde nemalanırdım" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, yeni tanıkların dinlenmesi ve BTK’dan HTS kayıtlarının raporunun istenmesine hükmederek duruşmayı erteledi. Heyet, Fevzi Öztürk’ün ise ev hapsiyle tahliyesine karar verdi.

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