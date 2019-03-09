Aktif yapılanma içinde bulunan, farklı soruşturmalardan firari durumda olup örgüt evlerinde saklandıkları ve örgütsel toplantılara katılıp FETÖ'ye maddi destek sağladıkları belirlenen zanlılardan 50'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 26 zanlı ise haklarında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlde faaliyetlerine devam etmeye çalışan örgütün aktif yapılanmasına yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Şubat'ta Balıkesir, İzmir, Ankara ve Çanakkale'de eş zamanlı yapılan baskınlarda gözaltına alınan 76 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında daha önce tutuklanıp tahliye edilenler ile bazı firari örgüt üyelerinin yeniden yapılanmaya çalıştığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 76 zanlıdan 50'si tutuklandı.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen listelerde isimleri bulunan 60 kişi de 5 Mart'taki operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

- Yabancı uyruklular adına SIM kart çıkartmışlar

FETÖ'nün Balıkesir'de sözde yeni bir il sorumlusu, Bandırma ve Edremit bölgeleri için de sözde birer sorumlu görevlendirdiği, bu kişilerin zaman zaman buluşarak toplantılar yaptıkları, örgüt mensuplarını motive edici çalışmalar içinde oldukları ve almaları gereken tedbirlerle ilgili telkinlerde bulundukları, FETÖ tutuklularının ailelerine maddi destek sağladıkları tespit edilmişti.

Ayrıca zanlıların kendi adlarına kayıtlı GSM hatları haricinde bazı yabancı uyruklular adına kayıtlı ikinci bir hat kullandıkları, bunların toplu şekilde bir örgüt mensubunca getirilerek diğer sorumlulara dağıtıldığı, söz konusu hatları sadece örgütsel buluşmalara gittiklerinde kullandıkları ve firarilere saklanmaları için yer temin ettikleri de belirlenmişti.

FETÖ adına halen faaliyet yürüttükleri ayrıca firari durumda olup örgüt evlerinde saklandıkları belirlenen, aralarında sözde güncel il sorumlusu, ilçe sorumluları, sohbet grubu üyeleri, örgüt üyelerine maddi destek sağlayan esnaf, firari durumdaki örgüte müzahir dershaneler genel müdürü, meslekten ihraç edilmiş binbaşı ve komiserlerin de bulunduğu 78 şüpheli hakkında Balıkesir Cumhuriyet Savcılığınca yakalama kararı çıkartılmıştı.