FETÖ’nün algı operasyonuna RTÜK Başkanı Şahin’den net cevap

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kendisine "küçük reis" denilmesini istediği ve maaşının 60 bin TL olduğu yönündeki iddialara ilişkin, "Kendime hiç küçük reis dedirtmedim, bu kimin kompleksidir bilmem. Kendileri bilir maaşım bu yalanın yanından bile geçmez ama çok şükür derim" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve eski RTÜK üyesi Ali Öztunç, dün TBMM’de yaptığı basın toplantısında RTÜK Başkanı Şahin’in kurum içinde kendisine "küçük reis" denilmesini ve Şahin’in 60 bin TL maaş aldığını iddia etmişti. Öztunç’un bu iddiaları FETÖ medyasında geniş yer bulurken, örgüt üyeleri de Şahin’e yönelik algı operasyonu oluşturmaya çalıştı. RTÜK Başkanı Şahin, söz konusu iddiaları yalanladı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter’deki hesabından açıklamada bulunan Şahin, "Etik ilkeleri savunacaksınız,dürüstlükten bahsedeceksiniz ama koca bir yalanın ipine sarılarak daha büyük bir yalanı paylaşacaksınız. Yazık!Kendime hiç küçük reis dedirtmedim,bu kimin kompleksidir bilmem. Kendileri bilir maaşım bu yalanın yanından bile geçmez ama çok şükür derim" ifadelerini kullandı.

