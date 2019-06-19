FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası

Daha sonra imajın teslim edilmesinin sonuçlarını değerlendirdikleri bilgi notunu komuta kademesine sunduklarını aktaran Köse, kendisinin de katıldığı toplantıdaki değerlendirmeler sonucunda imajın teslim edilmesi yönünde çıkan karar neticesinde imajı mühürlü torba içinde savcıya teslim ettiğini anlattı.

Basında Seferberlik Tetkik Kurulu'nun faili meçhullerin merkezi gibi sunulmasından sonra mahkemenin Genelkurmaydaki imaja el koyma kararı verdiğini belirten Köse, dönemin savcısı Mustafa Bilgilinin de imajın teslim edilmesini istediğini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında olduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Köse, Seferberlik Bölge Başkanlıklarının kapatılmasıyla ilgili konunun Milli Güvenlik Siyaset Belgesine de konmak istendiğini ancak onay verilmemesi üzerine Nisan 2013'te bu başkanlıkların lağvedildiğini belirtti.

Mahkeme başkanının asıl savunmasını 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapacağı için buradaki savunmasını tamamlamasını istediği Köse ile başka bir sanık avukatı arasında bir süre tartışması yaşandı.

Köse daha sonra savunmasına devam ederek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

