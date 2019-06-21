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FETÖ'nün Cengiz Topel Hava Üssü davasında sona gelindi (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 13:17 | Son Güncelleme

CENGİZ TOPEL HAVA ÜSSÜ DAVASINDA CEZA YAĞDI Duruşmada 15 sanık hakkında karar verilirken, 13 firari sanık ile dosyalarında eksiklik bulunan 7 sanığın dava dosyasından ayrılmasına karar verildi.

FETÖ'nün Cengiz Topel Hava Üssü davasında sona gelindi (3)

CENGİZ TOPEL HAVA ÜSSÜ DAVASINDA CEZA YAĞDI
Duruşmada 15 sanık hakkında karar verilirken, 13 firari sanık ile dosyalarında eksiklik bulunan 7 sanığın dava dosyasından ayrılmasına karar verildi. Duruşmada Deniz Hava Ana Üs eski Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 6 sanık beraat etti. 8 sanık hakkında ise 1 yıl 8 ay ile 13 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.
PİŞMANLIK GÖZLENMEDİĞİNDEN İNDİRİM YAPILMADI
Mahkeme heyeti, Eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'yı ‘Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs (309/1)’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Kızılelma’nın yargılama süreci boyunca pişmanlığının gözlenmemesi ve hafifletici sebepler bulunmadığından cezasına indirim yapmazken, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
MAHREM ABİLERE 13 YIL 6 AY CEZA
Dava dosyasında ‘mahrem abiler’ kategorisinde yargılanan Zabit Kişi ve Halil İbrahim Temel’e 'örgüt yöneticiliği' suçlaması ile 13 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Ali İhsan Gürler, Hacı Darıcı ile Ömer Faruk Gülbahçe'nin 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyelerine, Hasan Tuncay ve Bahadır Gündoğdu hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezası verilmesine ve tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliyelerine karar verildi.
6 SANIK BERAAAT ETTİ
Mahkeme, firari darbeci amirallerin saklanmasına yardım ettiği iddiası ile yargılanan İclal Altun’a 'suçluyu kayırma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek hükmün geri açıklanmasına ve 5 yıl boyunca denetim altında tutulmasına karar verdi. Hasan Taşkömür, Semih Aksel, İdris Çekirdekçi, Raif Pekgöz, Derya Köse ve Bülent Yakın’ın üzerlerine atılı tüm suçlamalardan beraatlarına karar verildi.
ÇOKAN: BERAAT KARARLARINA İTİRAZ EDECEĞİZ
Cumhurbaşkanlığı Avukatı Halit Çokan duruşmadan sonra yaptığı açıklamada, “Titiz bir araştırmayla verdiği bir sonuç olarak bakmak gerekir. Tezcan Kızılelma hakkında verilen karar yerinde ancak, kimi sanıkların beraat etmesine ve ceza verilmesine yer olmadığına dair vermiş olduğu kararlara iştirak etmediğimizi ifade etmek istiyorum. Bununla ilgili biz bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz ve itiraz hakkımızı kullanacağız. Ancak sayın mahkemenin kararı kendi vicdani kararı olarak değerlendirilmeli ve saygıyla karşılanmalıdır" dedi.

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