Emniyet ve kriminal incelemeleri tamamlanan suç eşyaları, polisler tarafından adli emanet birimine kapalı ve mühürlü şekilde getirilip ilgili memurlarca teslim alınıyor. Adli emanet depoları, 24 saat boyunca güvenlik kameralarıyla izleniyor.

Çalışanlar ve ilgili savcı haricinde kimsenin girmesine izin verilmeyen, her birinde farklı tür eşyaların saklandığı 80 metrekare alanda bulunan 6 adli emanet deposunda 25 binin üzerinde eşya saklanıyor.

Adli emanet müdürü ile 5 memurun görev yaptığı adli emanet depoları, adliye binasının eksi 2'nci katında bulunuyor.

İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan adalet sarayının yerine Kılıçdede Mahallesi'nde inşa edilerek 2014 yılında faaliyete geçen Samsun Adalet Sarayındaki adli emanet depolarında binlerce delil muhafaza ediliyor.

FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili davalardan uyuşturucu ve silah kaçakçılığına kadar binlerce davaya ilişkin delilin yer aldığı adli emanet depolarının kapıları AA'ya açıldı.

Bin 685 silah, 929 mühimmat, 986 kalem uyuşturucu, 2 bin 382 terör kaynaklı emanet eşyası, 512 av tüfeği, 330 kurusıkı tabanca, 3 bin 453 çek ve senet gibi kıymetli evrak, 14 bin 988 cep telefonu, bıçak, hırdavat gibi eşyadan oluşan emanet, mahiyetlerine göre ayrılan depolarda saklanıyor.

Emanet alınan 809 bin 466 lira, 14 bin 701 avro ile 228 bin 16 dolar ise banka hesaplarında tutuluyor.

- FETÖ, uyuşturucu ve silah emanetleri farklı depolarda saklanıyor

FETÖ davaları kapsamında elde edilen emanetler, ayrı odada muhafaza altında bulunuyor.

Operasyonlarda ele geçirilen "F" serisi 35 adet 1 dolarlık banknot, fazla maddi değeri bulunmadığı için bankada değil, suç delilleri arasında depodaki çelik kasada saklanıyor.

FETÖ operasyonlarında ele geçirilen örgüt kitapları, Zaman gazetesi parçaları, Bank Asya belgeleri, telefon, CD, DVD, çek, senet, bilgisayar, hard disk gibi malzemeler, özel mühürlü çuvallarda yer alıyor.

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları da imha edilmek üzere depoda bekletiliyor.

Narkotik polislerinin yaptığı operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddeler de dava süresince adli emanetteki bir depoda tutuluyor.

Adli emanet deposunda, bazı kavgalarda kullanılan beyzbol sopaları da bulunuyor.

