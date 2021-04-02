FETÖ’nün firari örgüt ablası Etimesgut’ta yakalandı

Ankara polisinin Etimesgut ilçesinde yaptığı operasyonda FETÖ’nün firari örgüt ablası E.Ç. yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara il Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne karşı kurulan özel ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Etimesgut ilçesinde kayıtsız bir adreste saklandığı tespit edilen; hakkında FETÖ/PDY kapsamında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan, 2018 yılından bu yana firari olarak saklanan, FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında sözde Erzurum Büyük Bölge Talebe Mesulü olduğu, örgütün üniversite yapılanmasının ByLock kripto mesaj programı yükleyicisi olduğu, örgüt dershanelerinden adam kazandırma gibi üst düzey örgüt sorumlularından olduğu, örgütün ödül programlarında sunuculuk yaptığı, hakkında çok sayıda beyan bulunduğu tespit edilen ihraç MEB personeli E.Ç., Etimesgut ilçesinde saklandığı kayıtsız adrese yapılan operasyon sonucu yakalandı. Şahsın fiziki görünüşü ile tespit edilememek için saç, kıyafet tarzı ve diğer fizıki görünümünde keskin değişiklikler yaptığı anlaşıldı. Ayıca E.Ç.’nin eşinin ihraç kamu personeli olduğu ve FETÖ PDY kapsamında uzun süredir cezaevinde olduğu tespit edildi.

