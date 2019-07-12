FETÖ'nün gerçek yüzü Paris'te anlatıldı

Paris Büyükelçisi Musa, programda yaptığı konuşmada, "15 Temmuz Türkiye'nin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Türk devleti böylesine bir saldırıya maruz kalmamıştır. Parlamento, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, emniyet ve istihbarat teşkilatları ve nice sembolik değeri olan yapılar tarihimizde görülmemiş şekilde saldırıya uğradı. (FETÖ'nün) Hedefi devleti çökermekti." dedi.

Tanınmış İngiliz gazeteci Andrew Wilson tarafından çekilen belgeseli Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Erdem Başçı, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, UID Paris Şubesi Başkanı Ömer Keskin ve çok sayıda vatandaş izledi.

TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan belgesel, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Paris Şubesinin iş birliğiyle Paris'te bir salonda izleyicilere sunuldu.

FETÖ ile mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Musa, bu yapının kimleri hedef aldığını çok iyi bildiklerini söyledi.

Musa, bu belgeselin terör örgütünün iç yüzünü çok iyi anlatan bir belgesel olduğunu belirterek, pek çok istihbarat örgütünün elinde oyuncak haline gelmiş bu yapıyı millet ve devlet olarak çok yakından takip etmeye, gerekli tedbirleri almaya, önünü her fırsatta kesmeye ve sorumlular hakkında gereğini yapmaya kararlı olduklarının altını çizdi.

Fransa dahil Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde halen faaliyetlerini sürdüren FETÖ'nün "gerçek ve karanlık yüzünü" anlatmayı amaçlayan belgesel, aynı zamanda terör örgütünün tüm boyutlarıyla anlaşılmasını ve faaliyet gösterdiği her ülke için tehdit teşkil ettiğini göstermeyi hedefliyor.

