HABER

FETÖ’nün İstanbul başimamı olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı davada karar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 18:15 | Son Güncelleme

FETÖ’nün İstanbul başimamı olduğu iddia edilen sanık İsmail Şafak Güdür, yargılandığı davada ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.FETÖ’nün İstanbul’daki başimamı ve sözde eğitim danışmanı olduğu iddia edilen sanık İsmail Şafak Güdür’ün yargılandığı dava karara bağlandı.

FETÖ’nün İstanbul başimamı olduğu iddia edilen sanık İsmail Şafak Güdür, yargılandığı davada ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ’nün İstanbul’daki başimamı ve sözde eğitim danışmanı olduğu iddia edilen sanık İsmail Şafak Güdür’ün yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık İsmail Şafak Güdür ve avukatı katıldı.

"Bedelini ödedim"
Duruşmada savunma yapan sanık Güdür, “2008-2016 yılları arasında eğitim kurumlarında görev yaptım. Bu yapılarda terör faaliyeti görmedim. Görsem kalmazdım. ByLock kullanmadım. Mahkemenizden bilirkişi talebim olmuştu. Eğer talebim kabul edilseydi o hattı kullanmadığım ve ByLock kullanıcısı olmadığım anlaşılacaktı. Çalıştığım kurumlarda maaşım Bank Asya’ya yattı. Bu yüzden birikimimi o bankaya yaptım. 12 aydır tutukluyum. Bu kurumlarda çalışmaktan dolayı bedel ödemem gerekiyorsa, bedelini ödedim” dedi.

"Beraat talep ediyoruz"
Davaya ilişkin savunma yapan sanık avukatı, “Tanık beyanlarına baktığımız zaman sadece eğitim ile ilgili tanıdıklarını söylüyorlar. Tanıklara fotoğraf teşhisi yaptırılıyor. Bu da usule uygun yapılmıyor. Dolayısıyla ifadeler sakattır. Müvekkilimin örgütün mahrem yapısıyla alakası yoktur. Zaten 2016 yılından sonra bütün iletişimini kesmiştir. Müvekkilim hata hükümlerinden yararlandırılabilir. Beraat talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Güdür, “Herhangi bir terör faaliyeti içerisinde bulunmadım. Vatanımı milletimi seviyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti sanık Güdür’ün ‘TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘Terörizmi finanse etme’ suçlarından beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti, her ne kadar sanık hakkında ‘Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan ceza istenmişse de eylemleri neticesinde ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
Otelde fenalaşan Rus turist öldüOtelde fenalaşan Rus turist öldü
Hemzemin geçitte trenin altında kalarak öldüHemzemin geçitte trenin altında kalarak öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

İzmirli iş adamının feci ölümü

İzmirli iş adamının feci ölümü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.