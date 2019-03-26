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"FETÖ'nün karargahı" gençlik merkezi olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 10:20 | Son Güncelleme

FETÖ'nün İstanbul'daki çok sayıda gizli toplantısına ev sahipliği yapan Çemberlitaş'taki Fırat Kültür Merkezi gençlerin hizmetine sunulacak - AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan: - "Projemizle gençlerimiz kitaplarını okuyabileceği, sosyal aktivitelerini yapabileceği, tasarım atölyelerinde kişisel becerilerini geliştirebileceği yeni bir alana kavuşacak"

İSTANBUL (AA) - Kültür sanat etkinlikleri adı altında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çok sayıda gizli toplantısına ev sahipliği yapan Çemberlitaş'taki Fırat Kültür Merkezi gençlik merkezi olacak.

Hazırlanan projeyle kültür merkezi, içerisinde okuma salonlarının, kütüphanenin, seminer ve konferans salonlarının, görsel tasarım atölyelerinin ve oyun alanlarının olduğu gençlik merkezine dönüştürülerek, İstanbul'daki gençlerin hizmetine sunulacak.

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Fatih'te yaşayan gençler için birçok proje geliştirdiklerini, bunun da gençlere verdikleri önemin en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Çok sayıda gencin beyninin yıkandığı, FETÖ tarafından adeta bir karargah olarak kullanılan Çemberlitaş'taki binanın, gençlik merkezi olarak hayata geçirileceğini aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Projemizle gençlerimiz kitaplarını okuyabileceği, sosyal aktivitelerini yapabileceği, tasarım atölyelerinde kişisel becerilerini geliştirebileceği yeni bir alana kavuşacak. Fatih'te yaşayan ve öğrenim gören öğrencilerimizin ve gençlerimizin beklentilerine yanıt verecek bu gençlik merkezini vakit kaybetmeden hayata geçireceğiz. Projemizle gençlerimiz, kitaplarını okuyabileceği, sosyal aktivitelerini yapabileceği, tasarım atölyelerinde kişisel becerilerini geliştirebileceği yeni bir alana kavuşacak."

- Film ve tiyatro gösterilerine ev sahipliği yapacak

Geleceğin Türkiye'sinde söz sahibi olacak gençlere özel önem verdiklerinin altını çizen Turan, bu projeyle birlikte Fatihli gençlerin kütüphane, görsel, işitsel ve pratik alanların aynı çatı altında buluşacağını, film ve tiyatro gösterilerine imkan verecek bir merkeze kavuşacağını ifade etti.

Turan, projeyi tarihi dokuya uygun yapacaklarına dikkati çekerek, gençlik merkezinde müzik dinletilerinin yapılabileceğini, atölyelerde edebiyat ve kültür sanat faaliyetlerinin icra edilebileceğini aktardı.

Yeni yapılacak gençlik merkezinin konum itibarıyla da gençlerin buluşma noktası olacağını belirten Turan, merkezin üniversite öğrencilerinin derslerini çalışabileceği, sohbet etme imkanı bulup, kafelerde içeceklerini içebileceği bir konumda olduğunu sözlerine ekledi.

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