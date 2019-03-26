FETÖ’nün karargâhı gençlik merkezi oluyor

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Fırat Kültür Merkezi'nin yeniden gençlik merkezi olarak hayata geçirileceğini söyledi. Turan, "FETÖ'nün karargâhını gençlik merkezi yapacağız. Projemizle gençlerimizin kitaplarını okuyabileceği, sosyal aktivitelerini yapabileceği, tasarım atölyelerinde kişisel becerilerini geliştirebileceği yeni bir alana kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Ergün Turan, "Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sembol binalarından olan ve örgütün çok sayıda gizli toplantısına ev sahipliği yapan İstanbul Çemberlitaş'taki Fırat Kültür Merkezi'ni yeniden İstanbul’a kazandıracağız. Hazırlanan projeyle, Çemberlitaş'taki Fırat Kültür Merkezi, içerisinde okuma salonlarının, kütüphanenin, seminer ve konferans salonlarının, görsel tasarım atölyelerin ve oyun alanlarının olduğu gençlik merkezine dönüşecek" dedi.

KİŞİSEL BECERİLERİNİ GELİŞTİRECEKLER

Fatih’te yaşayan gençler için birçok proje geliştirdiklerini; bu projenin de gençlere verdikleri değerin en önemli göstergelerinden biri olduğunu dile getiren AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, “Fatih’te yaşayan ve öğrenim gören öğrencilerimizin ve gençlerimizin beklentilerine yanıt verecek bu gençlik merkezini vakit kaybetmeden hayata geçireceğiz. Projemizle gençlerimiz kitaplarını okuyabileceği, sosyal aktivitelerini yapabileceği, tasarım atölyelerinde kişisel becerilerini geliştirebileceği yeni bir alana kavuşacak” dedi.