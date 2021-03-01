FETÖ’nün mahrem temsilcisi 7 şüpheliye hapis cezası

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliğinden yargılanan, FETÖ mahrem temsilcisi oldukları iddia edilen sanık N.K. ile Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliği suçundan bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilip tutuksuz yargılanan öğretmen sanık F.A. hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası, öğretmen sanıklar Ö.Y., Ş.C., U.T. ve Y.Ö. hakkında ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası, memur sanık S.G. hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliğinden yargılanan, FETÖ mahrem temsilcisi olduğu iddia edilen sanık N.K. nın 8 yıl 9 ay hapis ile cezalandırılmasına ve tutukluluğun devamına karar verildi. Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliği suçundan bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve tutuksuz yargılanan ve FETÖ mahrem temsilcisi oldukları iddia edilen öğretmen sanık F.A. hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası, öğretmen sanıklar Ö.Y., Ş.C., U.T. ve Y.Ö. hakkında ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası, memur sanık S.G. hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi.

