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FETÖ'nün öğretmenlerine ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 11:56 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY'nin 'öğretmen' yapılanması kapsamında yargılanan 8 'i tutuklu 19 sanık 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 1,5 yıldan 9 yıla kadar varan hapis cezalarına çarptırıldı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY'nin 'öğretmen' yapılanması kapsamında yargılanan 8 'i tutuklu 19 sanık 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 1,5 yıldan 9 yıla kadar varan hapis cezalarına çarptırıldı.
Tekirdağ'da FETÖ/PDY'nin 'öğretmen' yapılanması soruşturması kapsamında 8'i tutuklu 19 sanığın yargılanmasına Tekirdağ 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya 19 sanık ile avukatları katıldı. Son savunmalarını yapan sanıklar, haklarında suçlamaları kabul etmezken, tutuklu sanık avukatları müvekkillerinin uzun tutukluluk süreleri ve sağlık durumlarını gerekçe göstererek, tahliyelerini talep etti.
19'U DA CEZA ALDI
Savunmalarının ardından, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanıkların, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Mahkeme sanıklar, Engin Ö. ve Volkan B.'yi 9 yıl, Engin C.'yı 8 yıl 3 ay, Emre C., Nuğman T., Tuncay E., Metin Ç., Mehmet Ali Ü., Vedat E.'yi 7 yıl 6 ay, Mehmet P., Mehmet D., Hasan G., Murat A., İlyas G., Mustafa A.'yı 6 yıl 3 ay, Halit S.'yi 4 yıl 2 ay, Serdar Ç., Erol A. ve İbrahim G'ye de 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanıklardan 1 yıl 6 ay, 22 gün hapis cezası verdiği Serdar Ç., Erol A. ve İbrahim G.'nin cezaevinde bulundukları süreyi gözeterek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek, tahliyelerini kararlaştırdı.

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