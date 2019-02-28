HABER

FETÖ’nün örgüt evlerine operasyon: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 11:01 | Son Güncelleme

Samsun’da FETÖ’nün 4 ayrı örgüt evine düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan örgüte ait 4 ayrı eve operasyon düzenledi.

Samsun’da FETÖ’nün 4 ayrı örgüt evine düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan örgüte ait 4 ayrı eve operasyon düzenledi. Söz konusu örgüt evlerinde yapılan aramalarda Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı olan, Bank Asya’da katılım hesabı olan, FETÖ ile iltisaklı dernek üyesi ve müzahir kurumlarda SGK kaydı olan Halil İ.Ç., Çorum’da hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilip yetkisizlikle dosyası Samsun’a gönderilen Muhammed B.G., Amasya Sulh Ceza Hakimliği ve Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı olan, 2 adet ByLock abonelik kaydı bulunan, Amasya’da emniyet mahrem sorumlusu olan, Bank Asya’da katılım hesabı bulunan, FETÖ terör örgütü ile iltisaklı kurumlarda SGK kaydı olan Abdurrahman Ö., Merzifon Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, 2 adet ByLock abonelik kaydı olan, FETÖ ile iltisaklı kurumlarda SGK kaydı olan, 667 sayılı KHK ile MEB personeli iken ihraç kaydı olan Nezime Ö., Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesince iki ayrı yakalama emri bulunan, 2 ayrı ByLock kaydı mevcut olan Kadriye K. ile Kütahya Ağır Ceza Mahkemesince aranan, ByLock kaydı bulunan, Bank Asya hesabı bulunan, FETÖ ile iltisaklı müzahir kurumlarda SGK kaydı olan ve yapılan aramada Güldane Ö. adına düzenlenmiş üzerinde kendi fotoğrafı bulunan sahte kimlik bulunduran Büşra A. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti! Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti!
Bolu’da, FETÖ şüphelisi 12 kişi adliyeye sevkedildiBolu’da, FETÖ şüphelisi 12 kişi adliyeye sevkedildi
Diyarbakır’da İbranice yazılı 800 yıllık dini motifli kitap ele geçirildiDiyarbakır’da İbranice yazılı 800 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.