MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) insan kaynakları departmanı soruşturmasında ele geçirilen ve içinde yaklaşık 15 bin 500 kişinin ismine ulaşılan "Mazi" isimli dosya ile aynı USB flash bellekte bulunan ve bundan 12 kat büyüklüğünde yer kaplayan şifreli dosya, çözülmesi için ABD'ye gönderilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa İş, Kariyer, Eğitim Merkezi Derneği soruşturmasında aranan "Semih" kod adlı Necati Uysal'ın kişisel veri havuzundaki "Mazi" isimli şifreli dosyanın bulunduğu flash bellekteki diğer dosyanın da çözümlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Örgüt üyelerinin isimlerinin bulunduğu tahmin edilen ve "Mazi"den 12 kat fazla yer kaplayan dosya, Türkiye'deki ilgili kuruluşlarda görevli uzmanlar tarafından açılmaya çalışıldı.

Tüm çabalara rağmen çözümlenemeyen dosyanın içinde, FETÖ tarafından kamuya ve askeri kurumlara yerleştirilen başka kişilerin isimleri ve terör örgütüne dair birçok gizli bilginin bulunduğu tahmin ediliyor.

ABD'ye gönderilecek bu dosyayı uzmanların çözmesi durumunda, terör örgütü tarafından yerleştirilen kripto elemanların hala yakalanmamış olanlarıyla, FETÖ'nün kaynaklarının nerelere aktarıldığına dair bilgilere ulaşılacağı öngörülüyor.