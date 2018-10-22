FETÖ'nün sözde Batı Karadeniz bölge sorumlusu adliyede (2)

TUTUKLANDI

Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen, örgütün sözde Batı Karadeniz bölge sorumlusu Hüseyin C., nöbetçi mahkeme tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli İbrahim Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

