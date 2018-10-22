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FETÖ'nün sözde Batı Karadeniz bölge sorumlusu adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 18:09 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen, örgütün sözde Batı Karadeniz bölge sorumlusu Hüseyin C., nöbetçi mahkeme tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI
Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen, örgütün sözde Batı Karadeniz bölge sorumlusu Hüseyin C., nöbetçi mahkeme tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli İbrahim Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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