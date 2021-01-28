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  4. FETÖ’nün sözde "kadim abisi" yargılanma nedenini bilmediğini savundu

FETÖ’nün sözde "kadim abisi" yargılanma nedenini bilmediğini savundu

28.01.2021 13:35 | Son Güncelleme:
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FETÖ’nün sözde "kadim abisi" yargılanma nedenini bilmediğini savundu

FETÖ’nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci, yargılandığı davada yargılanma nedenini bilmediğini savunarak, "Ticaretle uğraşıyorum.

FETÖ’nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci, yargılandığı davada yargılanma nedenini bilmediğini savunarak, "Ticaretle uğraşıyorum. Yaşım 80’i geçti. Buraya niçin geldim, biri sorarsa ne diyeceğim bilmiyorum" dedi.
Fetullahçı Terör Örgütü’nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen ve hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci’nin yargılanmasına devam edildi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bekmezci ve avukatları katıldı. Tanık A.B, üniversite öğrencisiyken "ev abiliği" gibi görevlerde bulunduğunu belirterek, "Bekmezci’nin örgütün otel programındaki sohbete geldiğini hatırlıyorum. Örgüt programıydı. Örgütün önde gelen kişilerinden olarak biliyorum" dedi.
Tanık A.Y. ise züccaciye işi yaptığını, Bekmezci’yi geçmişte aynı işi yapması nedeniyle tanıdığını ifade ederek, "Örgüt elebaşısının kendisini övdüğü söylenirdi. Fetullah Gülen’le yakın olduğu söylenirdi" diye konuştu.
İddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.
Tutuklu sanık Yusuf Bekmezci ise yargılanma nedenini bilmediğini savunarak, "Ticaretle uğraşıyorum. Yaşım 80’i geçti. Buraya niçin geldim, biri sorarsa ne diyeceğim bilmiyorum" dedi.
Bekmezci’nin avukatı, müvekkilinin Alzheimer hastası olduğunu iddia ederek, sağlık durumunun tespit edilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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