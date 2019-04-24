Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında cep telefonuyla 2. Ordu Komutanlığında darbeye kalkışan subaylarla görüştüğü belirlenen, örgütün sözde "mahrem imamı"nın yargılandığı davaya devam edildi
5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan sanık Atalay Kızılgül ile avukatı katıldı.
Duruşmada tanık olarak dinlenen eski askeri personel O.A.İ, sanığı tanıdığını, kod adını da "Adil" olarak hatırladığını söyledi.
Daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadenin doğru olduğunu, sanıkla İstanbul'da tanıştığını anlatan O.A.İ, şöyle devam etti:
"O dönem Şırnak'a atanmıştım. İstanbul'da 'İhsan' kod adlı kişi beni 'Adil' ile tanıştırdı ve benden bundan sonra Adil'in sorumlu olacağını söyledi. Şırnak'a gittikten sonra açık öğretim sınavları için birliğimden dışarı çıkıyordum. O sırada sanık beni sabit hattan aradı. Ben Şırnak'ta ilk kez sabit hattan arandım. Sınavdan sonra sanıkla bir süre sohbet ettik ve ayrıldık. Bu şeklide iki kez görüştük. Görüşmemizde sanık bana birliğimdeki başka bir astsubaya ilişkin sorular sordu. Ben de tam olarak bilmediğimi söyledim. Daha sonra İstanbul'a tayin oldum. Orada da sanıkla buluştuk. Sanık beni İstanbul'da 'İlker' kod isimli kişiyle tanıştırdı ve benden bu kişinin sorumlu olacağını söyledi. Bir daha da sanığı görmedim."
Mahkeme Başkanı Türker Türkoğlu, tanığın ifadesinin ardından sanığa söz verdi.
- "Beni birçok kişiye benzetiyorlar"
Sanık Kızılgül, sanığı tanımadığını öne sürerek hakkındaki iddiaları kabul etmedi.
Tanığın çelişkili ifadeler verdiğini savunan Kızılgül, "Beni birçok kişiye benzetiyorlar. Tanık da beni bu şekilde birine benzetmiş olabilir. Tanığı tanımıyorum. Ben hiçbir terör örgütü içerisinde faaliyette bulunmadım." ifadelerini kullandı.
Duruşma savcısı, tanık beyanları, HTS kayıtları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.
Mahkeme heyeti, ara kararında, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar verdi.
Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
- İddianameden
İddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen sanığın, örgüt içinde askeri personelle ilgilenen "Adil" kod adlı mahrem imam olarak faaliyet yürüttüğü belirtilmişti.
Sanığın, FETÖ/PDY içerisinde aktif rol aldığı ve bu kapsamda önemli görevler üstlendiği ifade edilen iddianamede, Kızılgül'ün Bank Asya'da hesabının bulunduğu bildirilmişti.
İddianamede, sanığın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığında darbeci subaylarla da görüştüğü belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:
"Şüphelinin adına kayıtlı olan ve kendi kullanımında olduğu tespit edilen GSM hattı ile 16 Temmuz 2016'da Malatya 2. Ordu Komutanlığında görevli olan ve haklarında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan işlem yapılan Eyüp Kök (anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski binbaşı ile saat 01.15'te) ve Ahmet Üçbudak (anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski yarbay ile saat 01.08'de), yine darbe gecesi kolluk kuvvetiyle girdiği çatışmada ölen örgüt üyesi Fatih Kılıç (eski binbaşı ile saat 01.11'de) ile görüşme kayıtlarının bulunduğu HTS kayıtlarından anlaşılmıştır."
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