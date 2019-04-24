HABER

FETÖ'nün sözde "mahrem imamı"nın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 13:37 | Son Güncelleme

Malatya'da FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında cep telefonuyla 2. Ordu Komutanlığında darbeye kalkışan subaylarla görüştüğü belirlenen, örgütün sözde "mahrem imamı"nın yargılanmasına devam edildi - Sanık Atalay Kızılgül, daha önce sorumlu olduğu eski askeri personel duruşmada kendisini teşhis etmesine ve görüşmelerinin detaylarını anlatmasına rağmen "bu kişiyi tanımadığını ve kendisini birçok kişiye benzettiklerini" öne sürdü

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında cep telefonuyla 2. Ordu Komutanlığında darbeye kalkışan subaylarla görüştüğü belirlenen, örgütün sözde "mahrem imamı"nın yargılandığı davaya devam edildi

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan sanık Atalay Kızılgül ile avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen eski askeri personel O.A.İ, sanığı tanıdığını, kod adını da "Adil" olarak hatırladığını söyledi.

Daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadenin doğru olduğunu, sanıkla İstanbul'da tanıştığını anlatan O.A.İ, şöyle devam etti:

"O dönem Şırnak'a atanmıştım. İstanbul'da 'İhsan' kod adlı kişi beni 'Adil' ile tanıştırdı ve benden bundan sonra Adil'in sorumlu olacağını söyledi. Şırnak'a gittikten sonra açık öğretim sınavları için birliğimden dışarı çıkıyordum. O sırada sanık beni sabit hattan aradı. Ben Şırnak'ta ilk kez sabit hattan arandım. Sınavdan sonra sanıkla bir süre sohbet ettik ve ayrıldık. Bu şeklide iki kez görüştük. Görüşmemizde sanık bana birliğimdeki başka bir astsubaya ilişkin sorular sordu. Ben de tam olarak bilmediğimi söyledim. Daha sonra İstanbul'a tayin oldum. Orada da sanıkla buluştuk. Sanık beni İstanbul'da 'İlker' kod isimli kişiyle tanıştırdı ve benden bu kişinin sorumlu olacağını söyledi. Bir daha da sanığı görmedim."

Mahkeme Başkanı Türker Türkoğlu, tanığın ifadesinin ardından sanığa söz verdi.

- "Beni birçok kişiye benzetiyorlar"

Sanık Kızılgül, sanığı tanımadığını öne sürerek hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Tanığın çelişkili ifadeler verdiğini savunan Kızılgül, "Beni birçok kişiye benzetiyorlar. Tanık da beni bu şekilde birine benzetmiş olabilir. Tanığı tanımıyorum. Ben hiçbir terör örgütü içerisinde faaliyette bulunmadım." ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı, tanık beyanları, HTS kayıtları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, ara kararında, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar verdi.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen sanığın, örgüt içinde askeri personelle ilgilenen "Adil" kod adlı mahrem imam olarak faaliyet yürüttüğü belirtilmişti.

Sanığın, FETÖ/PDY içerisinde aktif rol aldığı ve bu kapsamda önemli görevler üstlendiği ifade edilen iddianamede, Kızılgül'ün Bank Asya'da hesabının bulunduğu bildirilmişti.

İddianamede, sanığın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığında darbeci subaylarla da görüştüğü belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Şüphelinin adına kayıtlı olan ve kendi kullanımında olduğu tespit edilen GSM hattı ile 16 Temmuz 2016'da Malatya 2. Ordu Komutanlığında görevli olan ve haklarında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan işlem yapılan Eyüp Kök (anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski binbaşı ile saat 01.15'te) ve Ahmet Üçbudak (anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski yarbay ile saat 01.08'de), yine darbe gecesi kolluk kuvvetiyle girdiği çatışmada ölen örgüt üyesi Fatih Kılıç (eski binbaşı ile saat 01.11'de) ile görüşme kayıtlarının bulunduğu HTS kayıtlarından anlaşılmıştır."

PARTNEROna bir de şimdi bakın! Fotoğraflarıyla mest ediyorOna bir de şimdi bakın! Fotoğraflarıyla mest ediyor
Diyarbakır’da bir yetişkin ve 3 yavru leopar görüldüDiyarbakır’da bir yetişkin ve 3 yavru leopar görüldü
Karabük Valiliğinden kene uyarısıKarabük Valiliğinden kene uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atalay Kızılgül duruşma FETÖ mahrem imam Malatya Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi

En Çok Okunan Haberler

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Kolu olmayan halasından etkilendi 'Biyonik Kol' yaptı

Halasından etkilendi, öyle bir buluşa imza attı ki...

Çıldır'da balıkçılar av için buzların erimesini bekliyor

Av mevsimi bitecek ama... Balıkçıların endişeli bekleyişi

Dört asker şehit olmuştu! Yine sızmaya çalıştılar, hemen operasyon başladı!

Dört askerin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

Çanakkale Kara Savaşlarının 104. yıl dönümü böyle anıldı

Çanakkale Kara Savaşlarının 104. yıl dönümü böyle anıldı

3'ü de aynı bahçede! Gören turistler şaşıp kalıyor

3'ü de aynı bahçede! Gören şaşıp kalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.