Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında cep telefonuyla 2. Ordu Komutanlığında darbeye kalkışan subaylarla görüştüğü belirlenen, örgütün sözde "mahrem imamı"nın yargılandığı davaya devam edildi

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan sanık Atalay Kızılgül ile avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen eski askeri personel O.A.İ, sanığı tanıdığını, kod adını da "Adil" olarak hatırladığını söyledi.

Daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadenin doğru olduğunu, sanıkla İstanbul'da tanıştığını anlatan O.A.İ, şöyle devam etti:

"O dönem Şırnak'a atanmıştım. İstanbul'da 'İhsan' kod adlı kişi beni 'Adil' ile tanıştırdı ve benden bundan sonra Adil'in sorumlu olacağını söyledi. Şırnak'a gittikten sonra açık öğretim sınavları için birliğimden dışarı çıkıyordum. O sırada sanık beni sabit hattan aradı. Ben Şırnak'ta ilk kez sabit hattan arandım. Sınavdan sonra sanıkla bir süre sohbet ettik ve ayrıldık. Bu şeklide iki kez görüştük. Görüşmemizde sanık bana birliğimdeki başka bir astsubaya ilişkin sorular sordu. Ben de tam olarak bilmediğimi söyledim. Daha sonra İstanbul'a tayin oldum. Orada da sanıkla buluştuk. Sanık beni İstanbul'da 'İlker' kod isimli kişiyle tanıştırdı ve benden bu kişinin sorumlu olacağını söyledi. Bir daha da sanığı görmedim."