HABER

FETÖ'nün sözde "milli eğitim imamına" 9 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 20:45 | Son Güncelleme

Trabzon'da, örgütün kentteki öğretmenlerden sorumlu sözde "milli eğitim imamı" olduğu belirtilen eski sınıf öğretmeni İsmet Dere, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evine yönelik operasyonda yüklü miktarda parayla yakalanan ve örgütün kentteki öğretmenlerden sorumlu sözde "milli eğitim imamı" olduğu belirtilen eski sınıf öğretmeni İsmet Dere, 9 yıl hapse mahkum edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İsmet Dere ve Lokman Ergenç ile tutuksuz sanık H.B. ve avukatları katıldı.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan İsmet Dere'nin örgütün hiyerarşik yapılanmasında yer aldığını belirterek sanığın örgüt üyelerinin haberleşmede kullandığı ByLock programına "Derre61" kullanıcı adı ve "trabzon+61" şifresiyle giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Dere'nin ByLock rehberinde kayıtlı kişilerin kendisini, "ismetdere", "ismet bey", "ismet abi", "ismet abi trabzon", "Dede" isimleriyle kaydettikleri belirtilen mütalaada, sanığın ikinci bir ByLock hesabında ise kullanıcı adının "hacali6161" olduğu ve şifresinin diğer ByLock hesabındaki şifreyle aynı olduğu aktarıldı.

Mütalaada, tanık R.A'nın ByLock programını sanığın telkiniyle indirdiği ve program üzerinden sanıkla görüştüğü ifade edilerek başka bir tanığın ise sanığın Bank Asya'ya para yatırmaları yönünde telkinlerde bulunduğunu anlattığı kaydedildi.

Sanığın, örgütün çağrı dönemine denk gelen dönemde Bank Asya'ya para yatırarak örgüt talimatlarına uygun hareket ettiği bildirilen mütalaada, sanığın Bank Asya'ya el konulması dönemindeki eylemlere de katıldığına işaret edildi.

Mütalaada, Dere'nin örgütün firari olan üyelerinin saklanmak için kullandığı ve "gaybubet evi" olarak tabir edilen Çukurçayır Mahallesi'ndeki bir adreste başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandığı ve kendisinden yüklü miktarda para ele geçirildiği belirtilerek, sanığın "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Dere üzerine atılı suçlamaları reddedip beraatini istedi.

Diğer 2 sanık ise savcının haklarında daha önce açıkladığı esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre talep etti.

Sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, örgütün kentteki öğretmenlerden sorumlu sözde "milli eğitim imamı" olduğu belirtilen eski sınıf öğretmeni Dere'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapse mahkum etti. Diğer 2 sanığın dava dosyası ise bu davadan ayrıldı.

Trabzon'da 3 Mayıs 2018'de FETÖ'nün "gaybubet evleri" olarak nitelendirdiği hücre evlerine yönelik operasyonda Dere de bir evde hücre evinde sahte kimlikle yakalanmıştı.

Evdeki aramada mutfaktaki ankastre fırın ile duvar arasında bulunan gizli bölmede örgüte ait 86 bin 200 lira,12 bin 620 avro ve 21 bin 160 dolar ele geçirilmişti.

PARTNERSınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de! Sınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de!
MHP lideri Bahçeli Antalya'daMHP lideri Bahçeli Antalya'da
GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gaybubet evi FETÖ İsmet Dere Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018

Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

AVM'lerde 'Efsane Cuma' izdihamı! Kavga ettiler

AVM'lerde 'Efsane Cuma' izdihamı! Kavga ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.