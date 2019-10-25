FETÖ'nün Türkiye imamı Mustafa Özcan'ın kızı tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin en üst düzey isimlerinin yer aldığı, Ergenekon, 17- 25 Aralık gibi operasyonların yapılması kararının alındığı 'Başyüceler Şurası'nın başkanı ve Türkiye imamı' Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt'un da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün sabah İzmir merkezli 4 ilde yaptığı eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında bulunan ve terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen Zehra Bozkurt'un babasının, FETÖ/PDY'nin yaptığı Ergenekon, 17- 25 Aralık gibi birçok kritik operasyonların kararının alındığı, örgütün en üst düzey 6 kişisinin bulunduğu 'Başyüceler Şurası'nın başkanı ve Türkiye imamı' olduğu belirlendi. Mustafa Özcan'ın, ayrıca kayyum atanan Kaynak Holding'in yönetici ve ortaklarından olduğu saptandı. Özcan hakkında, Ankara 4'üncü Ağır Ceza ve İstanbul 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nden 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' gibi suçlardan yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

Zehra Bozkurt'un da aralarında olduğu 16 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Bozkurt ve 3 kişi tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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