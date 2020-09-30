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FETÖ/PDY’nin akademisyen yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 19:59 | Son Güncelleme

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) akademisyen yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY’nin akademisyen yapılanmasına operasyon

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) akademisyen yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 3 kişiden ikisi adli kontrol şartıyla salıverilirken, biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Karabük akademisyen yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem şahıslarla operasyonel hatlar üzerinden irtibatları tespit edilen, yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerde ve dökümanlarda isimleri geçen Karabük Üniversitesinde aktif görev yapmakta olan K.T. ve M.P., ile Uşak Üniversitesinde aktif görev yapmakta olan Ö.S.’ye eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda yakalanan 3 kişi Karabük Emniyet Müdürlüğüne getirilerek ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan öğretim görevlisi K.T. ve araştırma görevlisi M.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yardımcı doçent olan Ö.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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