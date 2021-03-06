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FETÖ’ye finansal destek sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

06.03.2021 13:35 | Son Güncelleme:
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FETÖ’ye finansal destek sağladıkları gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen ve İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding bünyesindeki şirketlerden, Sürat Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

FETÖ’ye finansal destek sağladıkları gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen ve İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding bünyesindeki şirketlerden, Sürat Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Venero Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. unvanlı şirketlerde çalıştıkları ve farklı bankalardan kredi çekerek Bank Asya’ya yatırdıkları tespit edilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. 28 şüpheliden 19’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 9 kişi ise Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 şüpheli “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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