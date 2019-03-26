"(FETÖ'ye verdi) diye bir tane arsa göstersinler yarın adaylıktan çekilirim"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "(FETÖ) Bir gün onların sohbetine oturup çay içmedim. Hiç kimse beni onların sohbetinde görmemiştir. Bir metre arsa vermemiş belediye başkanı benim. Kaç tane var benim gibi acaba 20 yıl başkanlık yapıp FETÖ'ye arsa vermeyen? 'Verdi' diye bir tane arsa göstersinler yarın adaylıktan çekilirim." dedi.

Özhaseki, CNN Türk'te katıldığı "Tarafsız Bölge" programında Ahmet Hakan'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile ilgili sahte senet iddialarına ilişkin bir soru üzerine Özhaseki, bu konunun yaklaşık 8-10 yıldır süren ve bundan iki yıl kadar önce mahkemelerin, Yargıtayın kesinleştirdiği bir kararla ortaya çıkan konu olduğunu söyledi.

Kendisinin bu konudan iki, üç ay önce gazeteler yazınca haberinin olduğunu belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Konuyla ilgili bir cümle bile kurmadım. 'Mal varlığımı vermemek için gündem değiştiriyormuşum.' Aynen böyle söyledi. Basına dağıttım, 'mal varlığım bu' dedim. Ne alakası var bununla bu işin? Adamın adını gazetelerde okudum sonra avukat arkadaşlarıma, 'şu dosyayı getirin göreyim' dedim. Araştırdım. Net söylüyorum, burada bir iş bağlama, iş götürme, vekalet veya sözleşme yapmadan üstten iş takibi var. O ilişkileri okuduğum zaman işin çok kirli olduğunu gördüm. Hakikaten eğer suçsuzluğuna, masumluğuna inansam, beni suçlamasına rağmen hiç cümle bile kurmazdım. Orada gördüğüm manzara şu; ortada bir senet var, senet 600 bin dolarlık, takip edilen şahıs 'benim değil' deyince takip edilmiş, kriminolojilere gitmiş, orada imzanın sahte olduğu ortaya çıkmış ve haliyle Mansur Yavaş'a mahkeme 500 bin lira kadar ceza yazmış, Yargıtay'a da gitmiş kesinleşmiş."