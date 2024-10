Fetullah Gülen'in yeğeni, tutuklu FETÖ'cüler için söylenen o sözü ifşa etti: Zamanında ben çok yattım, biraz da onlar yatsın

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebulseme Gülen, 'Delice Muhabbet' adlı YouTube kanalı üzerinden FETÖ ile ilgili itiraflarda bulundu.

AMCASININ O SÖZLERİNİ İFŞA ETTİ

Ebulseme Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminden 2 sene sonra örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e yapılan bir bayram ziyaretinde Fetullah Gülen'e, "Hocam, Türkiye'de sizi seven insanlar hapislerde, yine buruk bir bayram yaşıyoruz" denildiğini aktardı.

"ZAMANINDA BEN ÇOK YATTIM, BİRAZ DA ONLAR YATSIN"

Bunun üzerine FETÖ elebaşının sinirli bir yüz ifadesi takındığını aktardı ve "Zamanında ben çok yattım, biraz da onlar yatsın" dediğini söyledi.

MAL VARLIKLARININ DONDURULMASI ÖRGÜT ÜYELERİNDEN SAKLANIYOR

Ayrıca FETÖ'nün Almanya'da faaliyet gösteren 'Time to Help eV' isimli sözde yardım kuruluşunun mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar, 31 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Ebulseme Gülen, FETÖ'ye ekonomik sıkıntı yaratan 'Time to Help eV'nin varlıklarının dondurulması kararının örgüt üyelerinden sır gibi saklandığını açıkladı.

