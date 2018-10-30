Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in 29 Ekim tarihli konuşmasında yer alan bazı ifadeler dikkat çekti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Gülen'in konuşmasında, "Cennet; âdetâ -bir yönüyle- insanın ağırına gidebilecek, üstesinden zor gelebileceği, biraz da cismaniyet ve belki nefsi itibarıyla hor karşılayacağı şeyler ile kuşatılmıştır. Biraz dikenler vardır o yolda. Dolayısıyla da insan bazen balyoz yiyebilir; bazen başından bir külünk yiyebilir; bazen sinesine bir mızrak saplanabilir, Hazreti Hamza’nın sinesine saplandığı gibi… Ama neticede varacağı yer, sevdalı olduğu yer, sevdalıların yeridir" ifadelerini kullandığı belirtildi.

"METİN KÜLÜNK İÇİN SUİKAST EMRİ VERİYOR"



Star yazarı Ersoy Dede de, "FETÖ denilen terörist, Pensilvanya’dan, Metin Külünk için suikast emri veriyor. Kime güveniyor bu alçak?" dedi.

Ersoy Dede, kişisel Twitter hesabında darbe girişiminin planlayıcısı olduğu belirtilen Fethullah Gülen ile ilgili olarak paylaşımlarda bulundu.

"FETÖ denilen terörist, Pensilvanya'dan, Metin Külünk için suikast emri veriyor. Kime güveniyor bu alçak?" diyen Ersoy, şöyle devam etti: