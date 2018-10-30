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Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2018 08:38 | Son Güncelleme

FETÖ elebaşı Gülen'in 29 Ekim'de yaptığı söylenen bir konuşmasındaki ifadeleri AK Partili eski milletvekili Metin Külünk'e 'suikast emri' olarak yorumlandı. Olay sosyal medyada geniş yankı bulurken Külünk'ten de açıklamalar geldi.

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in 29 Ekim tarihli konuşmasında yer alan bazı ifadeler dikkat çekti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Gülen'in konuşmasında, "Cennet; âdetâ -bir yönüyle- insanın ağırına gidebilecek, üstesinden zor gelebileceği, biraz da cismaniyet ve belki nefsi itibarıyla hor karşılayacağı şeyler ile kuşatılmıştır. Biraz dikenler vardır o yolda. Dolayısıyla da insan bazen balyoz yiyebilir; bazen başından bir külünk yiyebilir; bazen sinesine bir mızrak saplanabilir, Hazreti Hamza’nın sinesine saplandığı gibi… Ama neticede varacağı yer, sevdalı olduğu yer, sevdalıların yeridir" ifadelerini kullandığı belirtildi.

"METİN KÜLÜNK İÇİN SUİKAST EMRİ VERİYOR"

Star yazarı Ersoy Dede de, "FETÖ denilen terörist, Pensilvanya’dan, Metin Külünk için suikast emri veriyor. Kime güveniyor bu alçak?" dedi.

Ersoy Dede, kişisel Twitter hesabında darbe girişiminin planlayıcısı olduğu belirtilen Fethullah Gülen ile ilgili olarak paylaşımlarda bulundu.

"FETÖ denilen terörist, Pensilvanya'dan, Metin Külünk için suikast emri veriyor. Kime güveniyor bu alçak?" diyen Ersoy, şöyle devam etti:

'Adam gibi adam' Metin Külünk, milyonların duasıyla elbette zırh içindedir. Fakat bu aşağılık alçak teröristin talimat yolladığı her kimse onu bulmak lazım.

Dede, söz konusu paylaşımına Metin Külünk'ü de etiketledi.

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Dede'nin ifadelerini Külünk de kendi takipçileriyle paylaştı. Külünk, "Çok teşekkür ediyorum Ersoy Kardeşim. Dikkat ve duyarlılığınız çok değerli" dedi.

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Fetullah Gülen Metin Külünk Ersoy Dede ak parti

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bence Ersoy Dede denilen herif çok detaylı araştırılmalı...
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