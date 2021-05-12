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  4. Feyza Aktan suskunluğunu bozdu! Özcan Deniz ile yazışmalarını paylaştı

Feyza Aktan suskunluğunu bozdu! Özcan Deniz ile yazışmalarını paylaştı

12.05.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Söylemezsem Olmaz'da ses kayıtları paylaşılan Özcan Deniz'in eski eşi ve çocuğunun annesi Feyza Aktan, sosyal medya hesabından açıklama paylaştı. Aktan, Deniz ile arasında geçen yazışmaları da hesabından paylaştı.

Feyza Aktan suskunluğunu bozdu! Özcan Deniz ile yazışmalarını paylaştı

Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasındaki velayet krizinde sular durulmuyor.
Dün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'da Aktan'ın yakın arkadaşı ile yaptığı telefon görüşmesine ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ortaya çıktı.

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Konuşma sırasında sinkaflı küfürler kullandığı duyulan Feyza Aktan sosyal medya hesabında açıklama yayınladı.

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" Oğlumla babasını beklerken onu kapıda oyalamak için eğlendirdiğim bir an... Görüntü uzun ve sonunda babasının gelip oğlunu aldığı bir kayıt... Yaşama alanımın dört bir yanına yerleştirdiği kameralardan bulabildiği "kötü anne" gibi trajedik bir durum yaratmasına ben alışığım. Yine görüş günü dışında göndermemin bedelini ağır ödediğim bir an. "

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1) Verdiğim röportaj uzun süredir uğradığım iftiralara belgeleriyle yanıt verdim ama kimse dönüp 'Bu kıza neden iftira attınız diye sormadı. Bu süreç içinde 'neden öfkeli davrandınız?' diye bana hesap soruldu...

2) Uygulanan bu orantısız güç karşısında verdiğim tepkiler, herkes gibi insan olmanın doğasında yatan duyguların sonucu. Aksini beklemek, takım elbiseyle yatağa girmek gibi...

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3) Oğlumun uyku düzeniyle ilgili kurduğum bir sistem var. Öğleden sonra geç yatarsa gece uykusu kaliteli olmuyor. Böyle durumlarda onu oyalamak için genelde dikkatinin dağılacağı faaliyetler buluyorum. (Arkadaşlarına göndermek, bahçede oyalamak vs. ) Ahh bunu da açıklıyorum ya...

4) Yorgunum, yetişemiyorum... Hızınıza, gücünüze, manipülasyonlara ve bu kirli dövüşe... Para, güç, medya bütün bu cephane karşısında kendimi kollamam mümkün değil. Oğlum, kimsenin magazin malzemesi değil! Bunu servis eden, yayınlayan herkese hukuki süreci başlatıyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz
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