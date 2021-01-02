Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok

Atatürk Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Feyzanur S., yılbaşı gecesi, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan ve çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Feyzanur S., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası Feyzanur S.'nin cenazesi, Asri Mezarlık'ta bulunan aile mezarlığına defnedildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI CİNAYET ŞÜPHESİ UYANDIRDI

Feyzanur'un sosyal medya hesabından 17 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı, "Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerlerden aşağı atlamam. Allah korkum var benim ama biri atmıştır, uyuşturucu kullanmam, zorla verilmiştir. Bir gün hastaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam hakkımı arayın" paylaşımının ortaya çıkması cinayet ihtimalini gündeme getirdi.

Kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan paylaşımın, 14 Ağustos günü Gaziantep'te erkek arkadaşının evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ve cinayete kurban gittiği öne sürülen Duygu Delen'in ölümünün ardından kadınların yaptığı ortak paylaşım olduğu belirlendi.