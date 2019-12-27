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  4. Feyzioğlu, 'Sözcü' davasında verilen kararlarla ilgili açıklama

Feyzioğlu, 'Sözcü' davasında verilen kararlarla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 15:08 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davada verilen karara ilişkin, "Mahkumiyet hükümlerinin istinaf ve temyiz denetimlerinden geçtikten sonra, olması muhtemel hukuka aykırılıkların giderileceğini düşünüyoruz. Yargı süreci devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Feyzioğlu, 'Sözcü' davasında verilen kararlarla ilgili açıklama

Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sözcü gazetesinin bazı yazarları hakkında çeşitli mahkumiyet kararları verildiğini belirtti.

Kararların gerekçelerini bilmediğini, gerekçeli karar yayımlandığında ayrıntılı bir incelemeyi kamuoyu ile paylaşacağını bildiren Feyzioğlu, "Ancak duruşmanın sonunda Cumhuriyet Savcılığının dosyaya sunduğu esas hakkındaki mütalaayı okumuş idim. Kanaatimce mahkumiyete yeter delil yoktu. İddialar somut değil, soyuttu." değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturma sürecinde tutuklanan Gökmen Ulu hakkında verilen kararın da gerekçesi itibarıyla hem hukuka aykırı, hem de FETÖ ile mücadeleyi sulandıracak ölçüde dayanaktan yoksun olduğunu savunan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde çıkan ilk pakette bu suçlarla ilgili verilen cezalar temyiz sınırının altında kalsa bile istinaftan sonra temyiz yolu açılmıştır. Bunun sebebi ilk derecede sıklıkla görülmeye başlanan yanlışların istinafta giderilmezlerse temyizde Yargıtay tarafından giderilmelerinin sağlanmalarıdır. Dolayısıyla paketin kanunlaşması genelde tüm gazeteciler, özelde de bu somut olay açısından Sözcü gazetesinin yazarları yönünden büyük önem arz etmektedir. Mahkumiyet hükümlerinin istinaf ve temyiz denetimlerinden geçtikten sonra, olması muhtemel hukuka aykırılıkların giderileceğini düşünüyoruz. Yargı süreci devam etmektedir. Tarafımızdan da yakından konu takip edilecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Metin Feyzioğlu Sözcü Gazetesi

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