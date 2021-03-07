HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Fiat Doblo fiyatları ne kadar? 150.900 TL’den başlayan fiyatlarla!

Fiat Doblo fiyatları ne kadar? 150.900 TL’den başlayan fiyatlarla!

07.03.2021 18:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fiat Doblo fiyatları ne kadar? 150.900 TL’den başlayan fiyatlarla!

Koronavirüs salgını sonrası toplu taşıma kullanmak istemeyen birçok vatandaş özel araçlara yöneliyor. Ülkemizde özel otomobillere olan talep gittikçe artıyor. Vatandaşlar araç almadan önce ise arama motorları üzerinden araştırmalar yapıyor. Peki Fiat Doblo fiyatları ne kadar? Fiat Doblo fiyatları haberimizde…

Özellikle çocuklu aileler tarafından sıklıkla talep edilen özel araçlar, salgın sonrası ise birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Araba almak isteyenler veya arabasını değiştirmek isteyen birçok vatandaş Fiat Doblo araçların fiyatlarını araştırıyor. Peki Fiat Doblo fiyatları ne kadar?

Yeni Fiat Doblo 2021 Fiyatları

Vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen ticari araçlardan biri olan Fiat Doblo modellerinin merakla beklenen 2021 fiyatları açıklandı. 2021 Fiat Doblo modeli, kullanıcıya sadece dizel motor seçeneği ile sunuluyor. Ticari araç kategorisinde dizel motorlarda gösterdiği üstün başarı ile pek çok araba meraklısının dikkatini çekmeyi başarıyor. Özellikle çocuklu aileler ve ticaretle uğraşan kişiler tarafından sıklıkla tercih edilen Fiat Doblo modelleri, 150.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışı sunuldu.

thumbs_b_c_b35e07487c24f69a7cdfdbb93db73e03

Yeni Fiat Doblo 2021 Özellikleri

Teknik özellikleri ile kullanıcının beğenisini kazanan yeni Fiat Doblo’lar, saatte 165 km hıza ulaşabiliyor. 0’dan 100’e ortalama 14 saniyede çıkabilen araçlar, aracın yakıt tüketimi konusunda da kullanıcıların dikkatini çekiyor. 100 km’de ortalama 7-8 litre arasında yakıt Tüketen 2021 Fiat Doblo modeli, 150.900 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcısı ile buluşuyor.

thumbs_b_c_39b97913b09fd00760c4740f573f7197

2021 Fiat Doblo Combi Tavsiye Edilen Liste Fiyatları

2021 Fiat Doblo Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel – 165.900 TL
2021 Fiat Doblo Easy 1.6 Multijet 105 HP Dizel – 172.900 TL
2021 Fiat Doblo Safeline 1.3 Multijet 95 HP Dizel – 172.900 TL
2021 Fiat Doblo Safeline 1.6 Multijet 150 HP Dizel – 179.900 TL
2021 Fiat Doblo Urban 1.3 Multijet 95 HP Dizel – 177.900 TL
2021 Fiat Doblo Urban 1.6 Multijet 120 Dizel – 184.900 TL
2021 Premio Plus 1.3 Multijet 95 HP Dizel – 179.900 TL
2021 Premio Plus 1.6 Multijet 120 HP Dizel – 186.900 TL

thumbs_b_c_85a92f806d1dc7b70f1c01a4f5da7a89

2021 Fiat Doblo Combi Anahtar Teslim Fiyatları

2021 Fiat Doblo Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel – 150.900 TL
2021 Fiat Doblo Easy 1.6 Multijet 105 HP Dizel – 157.900 TL
2021 Fiat Doblo Safeline 1.3 Multijet 95 HP Dizel – 157.900 TL
2021 Fiat Doblo Safeline 1.6 Multijet 150 HP Dizel – 164.900 TL
2021 Fiat Doblo Urban 1.3 Multijet 95 HP Dizel – 162.900 TL
2021 Fiat Doblo Urban 1.6 Multijet 120 Dizel – 169.900 TL
2021 Premio Plus 1.3 Multijet 95 HP Dizel – 164.900 TL
2021 Premio Plus 1.6 Multijet 120 HP Dizel – 171.900 TL


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler
Fiat Egea fiyatları ne kadar? Fiat Egea fiyatları ne kadar?
İninal hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!İninal hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

İğrenç olay! Küçük kız çocuğunu taciz ederken yakalandı

İğrenç olay! Küçük kız çocuğunu taciz ederken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

Fiat Egea fiyatları ne kadar? Fiat Egea 2021 fiyat listesi

Fiat Egea fiyatları ne kadar?

Avrupa'da yılın otomobili ödülü sahibini buldu! İşte kazanan otomobil

Avrupa'da yılın otomobili ödülü sahibini buldu!

Bir dönem kapanıyor: Volvo elektrikliye geçiş yapıyor!

Ünlü otomobil üreticisi bir dönemi kapatıyor!

Türkiye'de 10 kişiden 6’sı elektrikli araç almak istiyor

Her 10 kişiden 6'sının isteği 'elektrikli'

Güneş enerjisiyle çalışan otomobil için seri üretim kararı

Güneş enerjisiyle çalışıyor! Seri üretim kararı geldi

BMW M2 kameralara yakalandı!

Kamuflajlı yakalandı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.