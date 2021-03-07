Fiat Doblo fiyatları ne kadar? 150.900 TL’den başlayan fiyatlarla!

Özellikle çocuklu aileler tarafından sıklıkla talep edilen özel araçlar, salgın sonrası ise birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Araba almak isteyenler veya arabasını değiştirmek isteyen birçok vatandaş Fiat Doblo araçların fiyatlarını araştırıyor. Peki Fiat Doblo fiyatları ne kadar?

Yeni Fiat Doblo 2021 Fiyatları

Vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen ticari araçlardan biri olan Fiat Doblo modellerinin merakla beklenen 2021 fiyatları açıklandı. 2021 Fiat Doblo modeli, kullanıcıya sadece dizel motor seçeneği ile sunuluyor. Ticari araç kategorisinde dizel motorlarda gösterdiği üstün başarı ile pek çok araba meraklısının dikkatini çekmeyi başarıyor. Özellikle çocuklu aileler ve ticaretle uğraşan kişiler tarafından sıklıkla tercih edilen Fiat Doblo modelleri, 150.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışı sunuldu.

Yeni Fiat Doblo 2021 Özellikleri

Teknik özellikleri ile kullanıcının beğenisini kazanan yeni Fiat Doblo’lar, saatte 165 km hıza ulaşabiliyor. 0’dan 100’e ortalama 14 saniyede çıkabilen araçlar, aracın yakıt tüketimi konusunda da kullanıcıların dikkatini çekiyor. 100 km’de ortalama 7-8 litre arasında yakıt Tüketen 2021 Fiat Doblo modeli, 150.900 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcısı ile buluşuyor.