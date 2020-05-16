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FIFA 20 bedava oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.05.2020 10:35 | Son Güncelleme

PS4 sahibi, aynı zamanda EA Access üyesi olan kullanıcılar için sevindirici bir haber geldi. Oyunu artık bedava olarak indirip oynayabileceksiniz.

FIFA 20 bedava oldu

Bildiğiniz gibi Amerikalı şirket hem FIFA 21’i hem de Madden NFL 21’i yakın zamanda piyasaya sürülecek olan Sony PlayStation 5 ve hali hazırda piyasada olan PS4 için aynı anda piyasaya sürecek. Bunun gerçekleşmesine çok az zaman kaldı. Her Eylül ayında yeni bir FIFA oyunu tanıtılıyor. 21 tanıtılmadan önce Electronic Arts, dijital abonelik hizmeti  EA Access üyelerinin  FIFA 20 futbol oyununu ücretsiz olarak oynayabileceğini açıkladı.

OYUNA NASIL SAHİP OLABİLİRİZ?

EA Access PS4 üyeleri ayda 4,99 dolar(25tl) veya yılda 29,99 dolar (169TL)ödeyerek, EA Access’in kütüphanesinde yer alan ücretli/ücretsiz tüm içeriklere erişebiliyorlar. Ayrıca yıl içerisinde çok sayıda ücretsiz ve indirimli oyun sizleri bekliyor. Aslında baktığımızda oldukça avantajlı bir paket. 169 TL ödeyerek FIFA 20 dışında Anthem, Madden NFL 20, Star Wars Battlefront 2 ve Battlefield V gibi çok sayıda oyunu ücretsiz oynayabilirsiniz.

Electronic Arts geçtiğimiz günlerde şirketin geçtiğimiz yıl elde ettiği başarıyı açıkladı. EA Access’te yapılan oyun satışları bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 4 milyar dolara yükseldi. Bu aboneliği yaparak EA tarafından geliştirilen çok sayıda oyunu ücretsiz, yeni çıkan oyunları da ilk oynayan olabiliyorsunuz. FIFA 20 daha önce oynamadığınız bir oyunsa muhakkak denemenizi öneriyoruz. Access üyesi olabilmek için buradaki linke tıklayın ve aboneliğinizi başlatın.

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