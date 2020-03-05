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FIFA 20 CONMEBOL Libertadores güncellemesi yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.03.2020 11:17 | Son Güncelleme

Bugün merakla beklenen güncelleme PC, PlayStation 4 ve Xbox One sahiplerinin beğenisine sunuldu. PlayStation 4’te yaklaşık 4,8 GB ve Xbox One’da yaklaşık 5,5 GB boyutunda olan güncelleme ile oyundaki hataların neredeyse tamamı da çözülüyor.

FIFA 20 CONMEBOL Libertadores güncellemesi yayınlandı

Güncelleme sonrasında top sürüşünde daha gerçekçi bir animasyonun kullanıldığını gözlemledik. Yeni modları bir kenera bırakın, bu güncellemeyi sırf hataların giderildiği için bile yüklemenizi tavsiye ediyoruz.

Ücretsiz olarak sunulan FIFA 20 CONMEBOL Libertadores için yayınlanan tanıtıma aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Güncellemenin boyutu nedir?

CONMEBOL güncellemesi PlayStation 4’te yaklaşık 4,8 GB ve Xbox One’da yaklaşık 5,5 GB boyutunda olacak.

Güncellemede hangi modlar bulunuyor?

CONMEBOL müsabakalarını (CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana ve CONMEBOL Recopa) FIFA 20 Santra ve Kariyer Modu’nda oynayabilecek, FIFA 20 Ultimate Team’e gelen yeni içeriklerle Güney Amerika’nın en büyük kulüp turnuvasına en iyi şekilde bağlanabilecek ve yepyeni bağımsız CONMEBOL Libertadores Turnuva Modunu oynayabileceksiniz.

Yeni oyuncu kafa taramaları bulunuyor mu?

Evet, güncelleme kapsamında çeşitli CONMEBOL kulüplerinden 76 yeni özgün oyuncu benzerlikleri göreceksiniz.

Bağımsız CONMEBOL Libertadores Turnuva Modu’nda neler bulunuyor?

CONMEBOL Libertadores Turnuva Modu, takımları müsabakanın Grup Aşamasından Finaline kadar yönetmenizi sağlayan özgün bir turnuva formatını oynamanıza imkan veriyor. Bu deneyim, Dinamik Haberler, güncel turnuva sıralamaları, fikstürler ve müsabakada olup biten her şeyden haberdar olmanızı sağlayan sonuçlar gibi birçok unsurla eksiksiz ve markalı bir Turnuva Merkezi içeriyor.
3 Mart’ta yayınlandıktan sonra, 2020 CONMEBOL Libertadores’in grup aşamalarına doğrudan katılan 28 takım Turnuva Moduna dahil olacak ve kalan dört kulüp ise FIFA 20’de bulunan Güney Amerika liglerinden rastgele seçilecek. Grup aşamalarına elemeleri geçerek katılacak son dört takımın FIFA 20’ye gelecek bir güncellemeyle eklenmesiyle birlikte 2020 CONMEBOL Libertadores grup aşamalarına katılan 32 takım bu modda temsil edilecek.

Brezilyalı takımlara ve oyunculara ne olacak?

Güncellemeyi indirdikten sonra FIFA 20 Santra, Kariyer Modu ve CONMEBOL Libertadores Turnuva Modu’nda tamamen özgün Brezilya takımlarının formaları ve armalarıyla oynayabileceksiniz, ancak oyuncu adları ve benzerlikleri jenerik olacak. Brezilya kulüplerinde oynayan oyuncular FIFA 20 Ultimate Team’de yer almayacak.
Diğer CONMEBOL ülkelerinin oyuncuları, FIFA 20 CONMEBOL Santra ve Turnuva Modlarında özgün takım ve oyuncu adlarına sahip olacak.

Boca Juniors ve River Plate ile oynayabilecek miyim?

Boca Juniors ve River Plate ile CONMEBOL Libertadores Santra ve bağımsız Turnuva Modlarında özgün formalar, armalar ve oyuncu adlarıyla oynayabileceksiniz. Kariyer Modu, normal Santra ve FUT’ta bu takımlar özgün oyunculara sahip olacak fakat armalar ve takım adları jenerik olacak.

Hangi CONMEBOL müsabakaları Kariyer Modu’na entegre edilecek?

Üç CONMEBOL kulüp müsabakasının (Libertadores, Sudamericana ve Recopa) tamamı FIFA 20 Kariyer Modu’na entegre edilecek ve her turnuvada oynayıp her kupayı kazanabileceksiniz. İkinci sezondan itibaren CONMEBOL Libertadores elemelerine de katılabileceksiniz.

Bu durum mevcut Kariyer Modu kayıtlarını nasıl etkileyecek?

Güncellemeyi indirdikten sonra yapılan tüm oyun kayıtlarında CONMEBOL kulüp müsabakalarının özgün formatı ve sunumu bulunacak. Mevcut oyun kayıtlarında daha önceki jenerik Copa Latam müsabaka formatı devam edecek.

CONMEBOL Sudamericana’yı FIFA 20’de oynayabilir miyim?

Santra modunda CONMEBOL Sudamericana Final Maçını oynayabilmenizin yanı sıra FIFA 20 Kariyer Modu’nda da CONMEBOL Sudamericana’yı oynayabileceksiniz.

CONMEBOL müsabakaları FUT’ta nasıl bir deneyim sunacak?

FIFA 20 Ultimate Team’de CONMEBOL Libertadores ve CONMEBOL Sudamericana’ya katılan seçilmiş oyuncuların özel ögeleriyle birlikte 500’ün üzerinde CONMEBOL oyuncusu bulunacak. Ayrıca özel canlı içerikler ve müsabakalarla CONMEBOL Libertadores’e en iyi şekilde bağlanacaksınız.

CONMEBOL’e dahil olmayan takımlar arasında CONMEBOL Libertadores maçı yapabilir miyim?

Evet, CONMEBOL’e dahil olan ve olmayan CONMEBOL takımlar arasında (ör. Boca Juniors – Real Madrid) FIFA 20 Santra modundaki CONMEBOL Libertadores Gösteri Maçı türünü oynayabilirsiniz.

Yeni stadyumlar bulunuyor mu?

İki yeni stadyumda oynayabileceksiniz: Estadio Presidente Juan Domingo Perón (Racing Club, Arjantin) ve Estadio Libertadores de América (Club Atlético Independiente, Arjantin).

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