FIFA 20 CONMEBOL Libertadores güncellemesi yayınlandı

Güncelleme sonrasında top sürüşünde daha gerçekçi bir animasyonun kullanıldığını gözlemledik. Yeni modları bir kenera bırakın, bu güncellemeyi sırf hataların giderildiği için bile yüklemenizi tavsiye ediyoruz. Ücretsiz olarak sunulan FIFA 20 CONMEBOL Libertadores için yayınlanan tanıtıma aşağıdan ulaşabilirsiniz. Güncellemenin boyutu nedir? CONMEBOL güncellemesi PlayStation 4’te yaklaşık 4,8 GB ve Xbox One’da yaklaşık 5,5 GB boyutunda olacak. Güncellemede hangi modlar bulunuyor? CONMEBOL müsabakalarını (CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana ve CONMEBOL Recopa) FIFA 20 Santra ve Kariyer Modu’nda oynayabilecek, FIFA 20 Ultimate Team’e gelen yeni içeriklerle Güney Amerika’nın en büyük kulüp turnuvasına en iyi şekilde bağlanabilecek ve yepyeni bağımsız CONMEBOL Libertadores Turnuva Modunu oynayabileceksiniz. Yeni oyuncu kafa taramaları bulunuyor mu? Evet, güncelleme kapsamında çeşitli CONMEBOL kulüplerinden 76 yeni özgün oyuncu benzerlikleri göreceksiniz. Bağımsız CONMEBOL Libertadores Turnuva Modu’nda neler bulunuyor? CONMEBOL Libertadores Turnuva Modu, takımları müsabakanın Grup Aşamasından Finaline kadar yönetmenizi sağlayan özgün bir turnuva formatını oynamanıza imkan veriyor. Bu deneyim, Dinamik Haberler, güncel turnuva sıralamaları, fikstürler ve müsabakada olup biten her şeyden haberdar olmanızı sağlayan sonuçlar gibi birçok unsurla eksiksiz ve markalı bir Turnuva Merkezi içeriyor.

3 Mart’ta yayınlandıktan sonra, 2020 CONMEBOL Libertadores’in grup aşamalarına doğrudan katılan 28 takım Turnuva Moduna dahil olacak ve kalan dört kulüp ise FIFA 20’de bulunan Güney Amerika liglerinden rastgele seçilecek. Grup aşamalarına elemeleri geçerek katılacak son dört takımın FIFA 20’ye gelecek bir güncellemeyle eklenmesiyle birlikte 2020 CONMEBOL Libertadores grup aşamalarına katılan 32 takım bu modda temsil edilecek.

Brezilyalı takımlara ve oyunculara ne olacak? Güncellemeyi indirdikten sonra FIFA 20 Santra, Kariyer Modu ve CONMEBOL Libertadores Turnuva Modu’nda tamamen özgün Brezilya takımlarının formaları ve armalarıyla oynayabileceksiniz, ancak oyuncu adları ve benzerlikleri jenerik olacak. Brezilya kulüplerinde oynayan oyuncular FIFA 20 Ultimate Team’de yer almayacak.

Diğer CONMEBOL ülkelerinin oyuncuları, FIFA 20 CONMEBOL Santra ve Turnuva Modlarında özgün takım ve oyuncu adlarına sahip olacak. Boca Juniors ve River Plate ile oynayabilecek miyim? Boca Juniors ve River Plate ile CONMEBOL Libertadores Santra ve bağımsız Turnuva Modlarında özgün formalar, armalar ve oyuncu adlarıyla oynayabileceksiniz. Kariyer Modu, normal Santra ve FUT’ta bu takımlar özgün oyunculara sahip olacak fakat armalar ve takım adları jenerik olacak. Hangi CONMEBOL müsabakaları Kariyer Modu’na entegre edilecek? Üç CONMEBOL kulüp müsabakasının (Libertadores, Sudamericana ve Recopa) tamamı FIFA 20 Kariyer Modu’na entegre edilecek ve her turnuvada oynayıp her kupayı kazanabileceksiniz. İkinci sezondan itibaren CONMEBOL Libertadores elemelerine de katılabileceksiniz. Bu durum mevcut Kariyer Modu kayıtlarını nasıl etkileyecek? Güncellemeyi indirdikten sonra yapılan tüm oyun kayıtlarında CONMEBOL kulüp müsabakalarının özgün formatı ve sunumu bulunacak. Mevcut oyun kayıtlarında daha önceki jenerik Copa Latam müsabaka formatı devam edecek.