FIFA 21 demosu için Electronic Arts açıklama yaptı, ortalık karıştı!

FIFA futbol oyunu için Electronic Arts, oyun çıkmadan önce oyunseverlerin oyunu denemelerini için bir demo sürüm tanıtırdı. Bu sürüm ile birlikte oyuncular, az bir süre de olsa yeni FIFA oyununu deneyimler ve buna göre oyunu satın almaya karar verirlerdi. Fakat bu gelenek, değişmiş gibi görünüyor. En azından FIFA 21 için.

ELECTRONİC ARTS'TAN FIFA 21 DEMOSU İÇİN AÇIKLAMA

Electronic Arts, FIFA 21'in merakla beklenen demo sürümü hakkında Twitter hesabından bir tweet paylaştı. EA, söz konusu tweette FIFA 21'in demosunun yayınlanmayacağını duyurdu. Bunun yerine Electronic Arts, 1 Ekim'den itibaren EA Play abonelerine FIFA 21 erken erişim fırsatı sunacak.

We aren't releasing a demo for FIFA 21.



Instead we've made the decision to focus our development team's time on delivering the best full game experience for current & next-gen consoles.



We look forward to EA PLAY members jumping in 10 days from now and launching the game Oct 9. — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 21, 2020

FIFA 21'in demosunu bekleyen pek çok oyuncu, açıklamayla birlikte hayal kırıklığına uğradı. Oyuncular, Electronic Arts'ın söz konusunu tweetinin altında tepkilerini dile getirdi.

EA, EN İYİ OYUN DENEYİMİ İÇİN ÇALIŞMAYI TERCİH ETTİ

FIFA 21 demosunun yayınlanmamasına gerekçe olarak ise en iyi oyun deneyimini sunma isteğini gösterdi. EA, açıklamasında bu isteğini '' Bunun yerine geliştirici ekibimizin mevcut ve yeni nesil oyun kollarında en iyi oyun deneyimi sunmaya odaklamaya karar verdik.'' sözleriyle ifade etti. FIFA 21'in tam sürümü ise 9 Ekim'de oyuncularla buluşacak. Ancak demonun olmaması daha şimdiden oyun için oyuncuların gözünde bir dezavantaj oluşturmuş durumda. Bu dezavantaj, verilen tepkilerden anlaşılabiliyor.

