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FIFA 21 demosu için Electronic Arts açıklama yaptı, ortalık karıştı!

OYUN HABERLERİ  | 22.09.2020 11:51 | Son Güncelleme

FIFA 21 demosu hakkında Electronic Arts, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. EA, Twitter'dan merakla beklenen FIFA 21 demosunun yayınlanmayacağını söyledi. EA'nın FIFA 21 demosunu yayınlamama gerekçesi ise herkesi şaşırttı.

FIFA 21 demosu için Electronic Arts açıklama yaptı, ortalık karıştı!

FIFA futbol oyunu için Electronic Arts, oyun çıkmadan önce oyunseverlerin oyunu denemelerini için bir demo sürüm tanıtırdı. Bu sürüm ile birlikte oyuncular, az bir süre de olsa yeni FIFA oyununu deneyimler ve buna göre oyunu satın almaya karar verirlerdi. Fakat bu gelenek, değişmiş gibi görünüyor. En azından FIFA 21 için.

ELECTRONİC ARTS'TAN FIFA 21 DEMOSU İÇİN AÇIKLAMA

Electronic Arts, FIFA 21'in merakla beklenen demo sürümü hakkında Twitter hesabından bir tweet paylaştı. EA, söz konusu tweette FIFA 21'in demosunun yayınlanmayacağını duyurdu. Bunun yerine Electronic Arts, 1 Ekim'den itibaren EA Play abonelerine FIFA 21 erken erişim fırsatı sunacak.

FIFA 21'in demosunu bekleyen pek çok oyuncu, açıklamayla birlikte hayal kırıklığına uğradı. Oyuncular, Electronic Arts'ın söz konusunu tweetinin altında tepkilerini dile getirdi.

FIFA 21 demo

EA, EN İYİ OYUN DENEYİMİ İÇİN ÇALIŞMAYI TERCİH ETTİ

FIFA 21 demosunun yayınlanmamasına gerekçe olarak ise en iyi oyun deneyimini sunma isteğini gösterdi. EA, açıklamasında bu isteğini '' Bunun yerine geliştirici ekibimizin mevcut ve yeni nesil oyun kollarında en iyi oyun deneyimi sunmaya odaklamaya karar verdik.'' sözleriyle ifade etti. FIFA 21'in tam sürümü ise 9 Ekim'de oyuncularla buluşacak. Ancak demonun olmaması daha şimdiden oyun için oyuncuların gözünde bir dezavantaj oluşturmuş durumda. Bu dezavantaj, verilen tepkilerden anlaşılabiliyor.

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