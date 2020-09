FIFA 21 demosu için Electronic Arts açıklama yaptı, ortalık karıştı!

FIFA futbol oyunu için Electronic Arts, oyun çıkmadan önce oyunseverlerin oyunu denemelerini için bir demo sürüm tanıtırdı. Bu sürüm ile birlikte oyuncular, az bir süre de olsa yeni FIFA oyununu deneyimler ve buna göre oyunu satın almaya karar verirlerdi. Fakat bu gelenek, değişmiş gibi görünüyor. En azından FIFA 21 için.

Electronic Arts, FIFA 21'in merakla beklenen demo sürümü hakkında Twitter hesabından bir tweet paylaştı. EA, söz konusu tweette FIFA 21'in demosunun yayınlanmayacağını duyurdu. Bunun yerine Electronic Arts, 1 Ekim'den itibaren EA Play abonelerine FIFA 21 erken erişim fırsatı sunacak.

We aren't releasing a demo for FIFA 21.



Instead we've made the decision to focus our development team's time on delivering the best full game experience for current & next-gen consoles.



We look forward to EA PLAY members jumping in 10 days from now and launching the game Oct 9.