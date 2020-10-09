FIFA 21 Steam'de yayınlandı! İşte FIFA 21 Steam fiyatları

FIFA 21 yılın en beklenen yapımlarından sadece biri. eFootball PES 2021'in ayrı bir oyun olarak çıkmaması, bir sezon güncellemesi olarak sunulmasıyla birlikte FIFA 21'nin nasıl bir dinamiğe sahip olacağını merak eden birçok oyuncu, oyunun resmi olarak sunulmasını bekledi. Nitekim, Electronic Arts, FIFA 21 Steam sürümlerini sonunda yayınladı.

FIFA 21 STEAM İÇİN ÇIKTI

FIFA 21 Steam'de üç farklı sürüm ile yer alıyor. Bu sürümler, Standard Edition, Champions Edition ve Ultimate Edition olarak sıralanıyor. Sürümler arasında ise beklenildiği üzere bazı farklılıklar var. Örneğin; Champions Edition ve Ultimate Edition'da FIFA 21'in kapak yıldızı Kylian Mbappe ile 5 FUT maçı oynayabiliyorsunuz. Buna ek olarak Ultimate Edition'da 20 Adede Kadar Nadir Altın Paketi hediyesi bulunuyor. Oyunun genelinde ise FIFA 20'ye göre bazı iyileştirmeler söz konusu.

FIFA 21 STEAM FİYATLARI

FIFA 21 fiyatı oyunun Steam'de yerini almasıyla birlikte listelenmiş durumda. Buna göre fiyatlandırma şöyle:

FIFA 21 Standard Edition 419,99 TL

FIFA 21 Champions Edition 559,99 TL

FIFA 21 Ultimate Edition 599,99 TL

FIFA 21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri