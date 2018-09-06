HABER

Fiji'de çok şiddetli deprem!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2018 19:09 | Son Güncelleme

Ada ülkesi Fiji açıklarında 8.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem sonrası denizde küçük tsunami dalgaları oluştuğu ancak tsunami tehlikesi olmadığı belirtiliyor. Öte yandan, 8'in üzerindeki depremler dünya ekseninde kaymaya yol açıyor.

Fiji'de çok şiddetli deprem!

Ada ülkesi olan Fiji’nin Suva bölgesinde 8.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası denizde küçük tsunami dalgaları oluştuğu ancak tsunami tehlikesi olmadığı belirtiliyor. Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Depremin merkez üssünün Ndoi Adası’nın 280 kilometre kuzeydoğusunda, deniz seviyesinin 560 kilometre altında kaydedildiği açıklandı.

DmbFURzW4AEmuWo

DÜNYANIN EKSENİ KAYMIŞTI

11 Mart 2011'de Japonya’yı sarsan 8.9 büyüklüğündeki deprem Dünya’nın dönüş hızını artırmış, günler kısalmıştı. O dönem NASA’dan jeofizikçi Richard Gross 8,9’luk depremin Dünya’nın dönüş hızını artırarak 24 saatlik bir günü 1.8 mikro saniye (saniyenin milyonda biri kadar) kısalttığını belirtmişti. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu’ndan Kenneth Hudnut da depremin Japonya’daki ana adada 2,5 metre kadar kayma yarattığını ayrıca Dünya’nın ekseninde 17 santimetre kayma yaşandığı açıklamıştı.

DÜNYANIN EKSENİNDE KAYMAYA YOL AÇIYOR

Öte yandan, 8'in üzerindeki depremler dünya ekseninde kaymaya yol açıyor.

PARTNER17 kiloluk ceket ağır geldi17 kiloluk ceket ağır geldi
Cincinnati'de Bir Bankada Ateş Açıldı: 4 ÖlüCincinnati'de Bir Bankada Ateş Açıldı: 4 Ölü
Dört Ülkeden İngiltere’ye ‘Skripal’ Desteği Dört Ülkeden İngiltere’ye ‘Skripal’ Desteği 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Fiji Son Depremler

En Çok Okunan Haberler

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

Foça'daki deniz kirliliğinde tanıktan önemli ifade: Denize akarken gördüm

Foça'daki deniz kirliliğinde tanıktan önemli ifade: Denize akarken gördüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Merkel'den Türkiye ile ilgili skandal sözler: Türkiye'nin "makul ölçüde" gelişmesi çıkarımıza

Merkel'den Türkiye ile ilgili skandal sözler: Türkiye'nin "makul ölçüde" gelişmesi çıkarımıza

ABD'de şok saldırı! Yaralılar var

ABD'de şok saldırı! Yaralılar var

Suriye'den zamanı manidar açıklama: ABD'nin yardımıyla imha edildi

Suriye'den zamanı manidar açıklama: ABD'nin yardımıyla imha edildi

MİT'ten Moldova'da filmleri aratmayan operasyon! 6 FETÖ'cü yakalandı

MİT'ten Moldova'da filmleri aratmayan operasyon! 6 FETÖ'cü yakalandı

Penisi olmadan yıllarca iki kadını idare eden adama hapis cezası

Penisi olmadan yıllarca iki kadını idare eden adama hapis cezası

Dünya'dan 250 kat fazla su bulunan gezegenler keşfedildi

Dünya'dan 250 kat fazla su bulunan gezegenler keşfedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.