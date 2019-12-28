HABER
  4. Fiji'yi Sarai Kasırgası vurdu

Fiji'yi Sarai Kasırgası vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 28.12.2019 13:23 | Son Güncelleme

Fiji?yi vuran Sarai Tropikal Kasırgası nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi tahliye edilerek sığınaklara yerleştirildi.

Fiji, (DHA)- Fiji?yi vuran Sarai Tropikal Kasırgası nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi tahliye edilerek sığınaklara yerleştirildi. 1 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Fiji?yi vuran Sarai Tropikal Kasırgası sonrası birçok evde maddi hasar oluştu, tarım arazileri zarar gördü ve birçok ağaç devrildi. Kasırgayla birlikte bölgede şiddetli rüzgâr ve yağmurun da etkili olduğu ülkede elektrik kesintileri de yaşanırken, uçuşlara da ara verildiği belirtildi. Ayrıca, 2 bin kişinin tahliye edilerek sığınaklara yerleştirildiği ve 1 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Yetkililer yerel halka ve turistlere ?dikkatli olma? çağrısında bulundu ve şiddetli yağmur nedeniyle sele karşı uyarı yapıldı.
Ben Woods gibi birçok kişi de sosyal medyada kasırganın vurduğu Fiji?den görüntüler paylaştı.

Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay... Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay...
2010'lar hayatımızı nasıl değiştirdi?2010'lar hayatımızı nasıl değiştirdi?
Somali'deki saldırıda üç Türk öldüSomali'deki saldırıda üç Türk öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Rum muhalefeti: İHA üssü bir meydan okumadır

Rum muhalefeti: İHA üssü bir meydan okumadır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kerkük'te ABD askerlerinin de bulunduğu askeri üsse füze saldırısı: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Yerli otomobilin yurt dışında şansı var mı?

Yerli otomobilin yurt dışında şansı var mı?

Libya: İtalyan basınından 'AB, ülkede uçuşa yasak bölge fikrini değerlendiriyor' iddiası

Libya: İtalyan basınından 'AB, ülkede uçuşa yasak bölge fikrini değerlendiriyor' iddiası

Putin'in 'yenilmez' silahı Avangard kullanıma hazır

Putin'in 'yenilmez' silahı Avangard kullanıma hazır

Maria Zakharova’dan dans şov

Maria Zakharova’dan dans şov

'IŞİD 11 Hristiyan rehineyi, başlarını keserek öldürdü'

'IŞİD 11 Hristiyan rehineyi, başlarını keserek öldürdü'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.