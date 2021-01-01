KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Fikirler değişiyor... Boğa Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)

Fikirler değişiyor... Boğa Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)

Seray Üstün Seray Üstün 01.01.2021 07:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Nisan - 22 Mayıs tarihleri arasında doğan boğa burçlarını bu ay neler bekleyecek? Boğa burcunu 2021 Ocak ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Uzman Astrolog Merve Rençber'in yorumuyla Boğa burcu Ocak ayında; aşk, kariyer ve sağlık yorumları...

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Ocak ayı boğa burcu yorumumuzu hazırladık. 21 Nisan - 22 Mayıs tarihleri arasında doğan boğa burçlarını bu ay neler bekleyecek? Boğa burcunu 2021 Ocak yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında boğa burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ocak aylık burçlarda boğa burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Boğa Burcu Ocak aylık burç yorumu...

BOĞA OCAK 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI (21 NİSAN-22 MAYIS)

6 Ocak'ta Mars Boğa burcuna geçiyor. Uzun zamandır var olan kontrolsüz veya dağınık enerjiniz artık toparlanmaya başlıyor. Daha önce bastırdığınız duyguları dışa vuracak, daha önce yaşamınızla ilgili yaptığınız tasarıları hayata geçirmeye başlayacaksınız. Oldukça hızlı ve hareketli bir ay sizleri bekliyor. Özellikle ilişkilerde beklemediğiniz, sürpriz ve ani deneyimler kapınızda. Var olan düzen yıkılıyor. Uzun soluklu yalnızlığınız son bulabilir.

8 Ocak'ta Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. İlişkilerinizin geleceğine, insanları okumaya ve anlamaya odaklanacak; daha net kararlar ve net yargılar içerisinde olacaksınız. Ya hep ya hiç bakış açınız, ya siyah ya beyaz eğilimleriniz artabilir. Bazı kişilerin etkisi altında kalabilir, insanlara daha fazla odaklanabilirsiniz.

13 Ocak'ta Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Yaşama dair bazı yargılarınızı, insanlara dair bazı fikirlerinizi bırakmanız için çalışan bu Yeni Ay; size fayda sağlamayan insanı, bakış açısını, yargıyı bırakmanızı isteyecek. Eğitim hayatı ve akademik süreçlerle ilgili karmaşık bir durum, bir bekleyiş veya yaşadığınız bir ikilem son buluyor olacak.

17 Ocak'ta Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle kariyeriniz ve geleceğiniz adına radikal ve cesur adımlar içerisinde olabilirsiniz. Süregelen bir davanız aniden netleşebilir. Hakkınızı savunmak adına bir yasal süreç başlatabilirsiniz. Davalarla bağlantılı kazançlar elde edebilirsiniz. Görüntünüzde ve tarzınızda değişiklik yapabilirsiniz.

28 Ocak'ta Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında yeni ve uzun vadeli bir ilişkiye doğru gidebilirsiniz. Yaşam düzeninizi etkileyecek değişimler kapınızda. Partnerle aynı evi, aynı hayatı paylaşmaya başlayabilir veya evlilik gibi resmiyete dair adımlar atabilirsiniz. Bu tarih ve civarında yaşayacağınız deneyimler yaşamınızda önemli izler bırakacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi
1 Ocak'ta doğanların burç özellikleri1 Ocak'ta doğanların burç özellikleri
2021 yılında Balık burcunu neler bekliyor? 2021 yılında Balık burcunu neler bekliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taytlı pozlarında olay olan detay!

Taytlı pozlarında olay olan detay!

Her yaptığı olay oldu! 2020'nin konuşulanları

Her yaptığı olay oldu! 2020'nin konuşulanları

O ülke kadınlarının sırrı 5 yöntemde gizli!

O ülke kadınlarının sırrı 5 yöntemde gizli!

Herkes onun peşinde! İlham veren yolculuk

Herkes onun peşinde! İlham veren yolculuk

Pelvik organ sarkması nedir ve neden oluşur?

Pelvik organ sarkması nedir ve neden oluşur?

Dermaroller uygulaması nedir? Kullanımı nasıl olmalıdır?

Dermaroller uygulaması nedir? Kullanımı nasıl olmalıdır?

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Geçmişin etkileri sürüyor... Başak Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Başak burcu Ocak aylık burç yorumu (2021)

Duygular dışa aktarılıyor... Aslan Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslan burcu Ocak aylık burç yorumu (2021)

Eski sevgiliye dönüş... Yengeç Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

Yengeç burcu Ocak aylık burç yorumu (2021)

Bolluk ve bereket... İkizler burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

İkizler burcu Ocak aylık burç yorumu (2021)

Yeni aşklara gebe... Koç Burcu 2021 Ocak Burç Yorumu (21 Mart - 20 Nisan)

Koç burcu ocak aylık burç yorumu (2021)

2021 burç yorumları... Astrolog Merve Rençber’den 1 Ocak 2021 Cuma günlük ve yıllık burç yorumları!

İşte günlük ve yıllık burç yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.