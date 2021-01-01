Fikirler değişiyor... Boğa Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (21 Nisan - 22 Mayıs)

6 Ocak'ta Mars Boğa burcuna geçiyor. Uzun zamandır var olan kontrolsüz veya dağınık enerjiniz artık toparlanmaya başlıyor. Daha önce bastırdığınız duyguları dışa vuracak, daha önce yaşamınızla ilgili yaptığınız tasarıları hayata geçirmeye başlayacaksınız. Oldukça hızlı ve hareketli bir ay sizleri bekliyor. Özellikle ilişkilerde beklemediğiniz, sürpriz ve ani deneyimler kapınızda. Var olan düzen yıkılıyor. Uzun soluklu yalnızlığınız son bulabilir.

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Ocak ayı boğa burcu yorumumuzu hazırladık. 21 Nisan - 22 Mayıs tarihleri arasında doğan boğa burçlarını bu ay neler bekleyecek? Boğa burcunu 2021 Ocak yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında boğa burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ocak aylık burçlarda boğa burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Boğa Burcu Ocak aylık burç yorumu...

8 Ocak'ta Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. İlişkilerinizin geleceğine, insanları okumaya ve anlamaya odaklanacak; daha net kararlar ve net yargılar içerisinde olacaksınız. Ya hep ya hiç bakış açınız, ya siyah ya beyaz eğilimleriniz artabilir. Bazı kişilerin etkisi altında kalabilir, insanlara daha fazla odaklanabilirsiniz.

13 Ocak'ta Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Yaşama dair bazı yargılarınızı, insanlara dair bazı fikirlerinizi bırakmanız için çalışan bu Yeni Ay; size fayda sağlamayan insanı, bakış açısını, yargıyı bırakmanızı isteyecek. Eğitim hayatı ve akademik süreçlerle ilgili karmaşık bir durum, bir bekleyiş veya yaşadığınız bir ikilem son buluyor olacak.

17 Ocak'ta Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle kariyeriniz ve geleceğiniz adına radikal ve cesur adımlar içerisinde olabilirsiniz. Süregelen bir davanız aniden netleşebilir. Hakkınızı savunmak adına bir yasal süreç başlatabilirsiniz. Davalarla bağlantılı kazançlar elde edebilirsiniz. Görüntünüzde ve tarzınızda değişiklik yapabilirsiniz.

28 Ocak'ta Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında yeni ve uzun vadeli bir ilişkiye doğru gidebilirsiniz. Yaşam düzeninizi etkileyecek değişimler kapınızda. Partnerle aynı evi, aynı hayatı paylaşmaya başlayabilir veya evlilik gibi resmiyete dair adımlar atabilirsiniz. Bu tarih ve civarında yaşayacağınız deneyimler yaşamınızda önemli izler bırakacak.



