FİKİRTEPE'DE 25 KATLI BİNADA YANGIN (1)

Haber-Kamera: Ramazan E\u011eR\u0130 - Gamze \u015e\u0130M\u015eEK - \u0130stanbul DHA \nFikirtepe'de 25 katl\u0131 bir binan\u0131n bodrum kat\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Duman y\u00fckselen binadaki yang\u0131na itfaiye ekipleri m\u00fcdahale ediyor.PARTNERTrafi\u011fi birbirine katan dekolte! G\u00f6ren \u015fa\u015f\u0131p kald\u0131Orta Karadeniz B\u00f6lgesi Co\u011frafi \u0130\u015faretli \u00dcr\u00fcnler Bulu\u015fmas\u0131Paray\u0131 gizledikleri yer 'yok art\u0131k' dedirtti
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