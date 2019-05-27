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FİKİRTEPE'DE TEK KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI(ALEVLİ GÖRÜNTÜLER)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 07:43 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL- Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA  Kadıköy Fkirtepe Mahallesi'nde tek katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL- Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA
Kadıköy Fkirtepe Mahallesi'nde tek katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında 1 kişi ölürken 1 kişi de ağır yaralandı. Binanın çatı katında işçilerin kaldığı bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevredeki binalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 1 kişi ölürken bir kişi de ağır yaralandı.

Görüntü dökümü:
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Cep telefonu görüntüsü
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-Alev alev yanan bina

AKTÜEL
-Yangından görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Ambulanslardan görüntü
-Genel ve detaylar

27.05.2019 - 07.38 Haber Kodu : 190527017

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