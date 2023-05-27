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Fıkra gibi olay: Polis çevirmesinde yaşamadığını öğrendi, üstüne üstlük gözaltına alındı!

27.05.2023 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir hastanede kayınvalidesinin tedavi sürecine refakat eden Cüneyt Yörük'e, hastanede vefat eden kayınvalidesiyle birlikte ölüm belgesi düzenlendi. Yörük, bir süre sonra GBT kontrolünde emniyet yetkililerince, "Sen sahte kimlik kullanıyorsun." denilerek gözaltına alındı, fıkra gibi olay mahkemeye taşındı. İşte akıllara durgunluk veren haberin detayları...

Fıkra gibi olay: Polis çevirmesinde yaşamadığını öğrendi, üstüne üstlük gözaltına alındı!

İstanbul'da esnaflık yapan 36 yaşındaki Cüneyt Yörük'ün başına gelen film hikayesi konusu olabilecek olay, duyanları hayrete düşürdü. Yörük, İstanbul'da faaliyet gösteren özel bir hastanede tedavi gören kayınvalidesine refakat etmeye başladı. Bir süre sonra vefat eden kayınvalidesi için ölüm belgesi düzenlendi. Ancak 26 Mart tarihinde hastane tarafından nedeni belli olmayan bir şekilde Cüneyt Yörük için de ölüm belgesi hazırlandı. Yörük'ün yaşananlardan sonra başına gelenleri avukatı Muhammed Emin Akbudak anlattı.

Olayı "trajikomik" olarak niteleyen Akbudak, şöyle konuştu:

"Cüneyt Yörük adlı müvekkilimiz kendisi rahatsız olan kayınvalidesine refakatçilik yapmaktaydı. Kendisi Özel Reyap Hastanesinde refakatçilik yaptığı süreçte belli bir süre boyunca kayınvalidesiyle ilgilenmiş, ona destek olmaya çalışmış. Ancak nihayetinde hakkın rahmetine kavuşan kayınvalidesinin işlemlerini tamamlayıp defin için memleketine gitmek istiyor. Bu süreçte kendisi bihaber bir şekilde memleketine gidiyor. Ancak geri döndüğünde bazı resmi işlemleri yapmaya çalıştığında yapamadığını fark ediyor. Banka hesaplarına girmek olsun, e-Devlet sistemine girmek olsun buna benzer işlemleri yaparken sıkıntı yaşıyor, giremiyor. E-Devlet şifresinin problemli olduğunu düşünüp tekrar PTT'ye gidiyor. PTT'de de kendi T.C.'sini söylediğinde ise böyle bir kişinin var olmadığı söyleniyor. Doğal olarak şaşırıyor. Eşinin e-Devlet sistemi üzerinden kontrol ettiğinde kendisinin yaşamadığını öğreniyor."

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HEM KENDİSİNE HEM DE KAYINVALİDESİ ADINA ÖLÜM BELGESİ DÜZENLENMİŞ

Akbudak, sistemde ölü olduğunu öğrendikten birkaç gün sonra başvurusunu hastaneye doğrudan yaptığını dile getirerek, "Kayınvalidesinin vefatıyla birlikte yanında refakatçi olarak kendi ismi de bulunduğu için ikisinin birlikte ölüm belgesi düzenlenmiş. Sağlık Bakanlığına ve Nüfus Müdürlüğüne bunlar gönderilmiş. Sonuç olarak ikisi birlikte ölü olarak gösterilmiş. Bunu öğreniyor. Başvurularını yapıyor. Yaptığı başvuruların süreci haddinden fazla uzuyor. Bununla birlikte yeni mağduriyetler yaşıyor. GBT kontrolünde bu vatandaşa denk geliniyor. Emniyet görevlileri kendisini 'Sen sahte kimlik kullanıyorsun' diyerek gözaltına alıyor." dedi.

Gerekli başvuruları yaptıklarını belirten Akbudak, "Süreç çok yavaş işliyor. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de kendisinin vekalet veremiyor olması. Çünkü yaşamayan bir insanın vekalet vermesi mümkün değil. O tür problemler yaşadık maalesef." diye konuştu.

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Akbudak, mağdurun İstanbul dışına çıkamadığını da sözlerine ekleyerek, "Bilet alması bile mümkün değil. Yolda başka problemler de yaşayabilir." ifadelerini kullandı.

Yörük, yaşananlar sonrasında hakkını aramak için olayı mahkemeye taşıdı. (İHA)

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