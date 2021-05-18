Filipinler'de mide bulandıran olay! Çocukları seks kölesi olarak kullanıyorlardı

Asya ülkesi Filipinler'in Camarines Sur kentinde çocuk istismarına yönelik rolleri nedeniyle, üç kadın ve bir Avustralyalı adam tutuklandı. Operasyonda polis, en küçüğü bir bebek olmak üzere altı kız ve sekiz çocuğun istismara maruz kaldığını tespit etti.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASI ALTINDA

Çocuklar devlet koruması altına alınırken, polisin ele geçirdiği bir bilgisayarda çocuk istismarı materyalleri, seks oyuncakları, çocukların çevrimiçi sohbet görüşmelerinin kayıtları ve para makbuzları bulundu.

Filipinler Ulusal Polis Kadın ve Çocuk Koruma Merkezi Şefi Alessandro Abella, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının 'sınırsız suçlar olduğunu söyledi ve ekledi: Çocukları çevrimiçi cinsel istismardan kurtarma ve koruma arayışımız, bu iğrenç suçu işleyen son kaçakçıyı ve tacizciyi tutuklayana kadar durmayacaktır.





