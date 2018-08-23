HABER

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den Çin'e uyarı!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.08.2018 23:41 | Son Güncelleme

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'in Güney Çin Denizi'nde petrol aramasının savaşa neden olabileceğini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den Çin'e uyarı!

Yerel basında çıkan haberlere göre, Duterte, Çin'i Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerinden dolayı uyardı. Çin'in, ülkesinin de hak iddia ettiği Güney Çin Denizi'ndeki adalarda bazı faaliyetlerde bulunduğunu belirten Duterte, Filipinler'in bölgedeki gemilerin hareketlerini uydu üzerinden izleyeceğini kaydetti.

Duterte, Çin'in adalardaki kaynakları sahiplenmeye devam ettiği sürece problemler çıkacağını ve bunun savaşa yol açabileceğini söyledi.

GÜNEY ÇİN DENİZİ SORUNU

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerine askeri üs ve tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Bruney ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor. Bölgede kendini savunma hakkını uluslararası hukuka göre kullandığını öne süren ve askeri tesisler inşa eden Çin'in, Nanşa (Spratly) adalar grubunda Subi Resifi (Cubiciao), Fiery Cross Resifi (Yongşudao), Mischief Resifi (Meciciao) adlı yapay adaları, Şişa (Paracel) adalar grubundaki Moody (Yongşingdao) Adası'nda da askeri ve sivil kullanım amaçlı uçak pistleri bulunuyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çundao" olarak adlandırılıyor.

AA

PARTNERKim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali inanılmaz!Kim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali inanılmaz!
BM’den Venezuelalı Mülteciler İçin ÇağrıBM’den Venezuelalı Mülteciler İçin Çağrı
Merkel'den çekim yaparken engellenen ZDF ekibine destekMerkel'den çekim yaparken engellenen ZDF ekibine destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin savaş Rodrigo Duterte Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Organlarıyla 4 kişiye hayat veren Aleyna gözyaşlarıyla uğurlandı

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Çim biçen kadına şortunu indiren adamın iğrenç tacizi kameraya yansıdı

Çim biçen kadına şortunu indiren adamın iğrenç tacizi kameraya yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Trump'ın danışmanı TL'ye saldırıyı itiraf etti

Trump'ın danışmanı TL'ye saldırıyı itiraf etti

Rusya'dan çok konuşulacak DEAŞ iddiası

Rusya'dan çok konuşulacak DEAŞ iddiası

Türkiye'ye destek veren Çin'den ABD'ye misilleme

Türkiye'ye destek veren Çin'den ABD'ye misilleme

Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'

Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'

Trump her şeyi itiraf etti! 'İki kadına para ödedim'

Trump her şeyi itiraf etti! 'İki kadına para ödedim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.