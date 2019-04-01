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Filipinler tartışmalı ada yakınında Çin teknelerinin varlığını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 15:01 | Son Güncelleme

Filipinler tartışmalı ada yakınında Çin teknelerinin varlığını protesto etti

MANİLA (AA) - Filipinler, Güney Çin Denizi'nde tartışmalı bir ada yakınında Çin teknelerinin varlığını protesto etti.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, "Spratly" takımadalarında Filipinlilerin Pag-asa olarak adlandırdığı Thitu Adası yakınında ocak-mart arasında 275 civarında Çin teknesinin görüldüğünü ve Dışişleri Bakanlığının bu durumu protesto ettiğini açıkladı.

Panelo, konuyla ilgili bugün Çin'in Manila Büyükelçisiyle görüştüğünü ve Filipinler'in endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Filipinli bir diplomat da Thitu Adası yakınında "Çin teknelerinin toplanmasından" duyulan endişe nedeniyle cuma günü Çin Büyükelçiliğine diplomatik nota verildiğini kaydetti.

- Güney Çin Denizi

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

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çin Filipinler Güney Çin Denizi tartışmalı adalar

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