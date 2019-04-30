Filipinler ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi yeni anlaşmalar imzaladı

Açıklamada, tarafların IMT'nin yetkilerinin Mart 2020'ye kadar uzatılması ve izleme heyetinin yeniden gözden geçirilmiş görev tanımında ana hatları belirlemek üzere bir çalışma grubu kurulmasında anlaştığı da bildirildi.

Görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamada, taraflar arasındaki müzakerelerin başarılı bir şekilde sona erdiği belirtilerek, "Uygulama Heyetleri, Bangsamoro Kapsamlı Mutabakatı'nın (CAB) fiiliyata geçmesini sağlamak için Uluslararası İzleme Heyeti'nin (IMT) yeniden gözden geçirilmiş görev tanımı ve 2016'dan günümüze imzalanmış bütün anlaşmaların birleştirilmesini imzalayarak onaylamıştır." denildi.

Filipinler Hükümeti Uygulama Heyeti'ne Gloria Jumamil-Mercado'nun başkanlık ettiği görüşmeye, MİCK Uygulama Heyeti adına Mohagher İkbal katıldı. Malezya hükümetini temsilen Kamaruddin Mustafa da aracı olarak görüşmede bulundu.

Filipinler'de ocak ve şubat aylarında yapılan referandumla birlikte Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) kurulmasının ardından hükümet ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİCK) arasında yeni anlaşmalar imzalanmak üzere ilk görüşme Malezya'da gerçekleşti.

MİCK Uygulama Heyeti'nin Mindanao'da bulunan diğer silahlı grupları müzakere masasına dahil ederek, barış sürecine katkı sağlamayı taahhüt ettiği belirtildi.

Normalleşme süreci boyunca her iki tarafın çalışmalarını yoğunlaştırma yönünde karar aldığı ifade edilen açıklamada, "Taraflar, açılış konuşmasında Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin kurulması yönünde verilen söze bağlılığından ötürü Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte'a, Filipinler hükümeti ve MİCK arasındaki görüşmelere tereddütsüz destekleri için Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e ve MİCK Merkez Komitesi'ne en derin teşekkürlerini sunmaktadır." denildi.

Açıklamada belirtilen anlaşmaların imzalanmasına, Filipinler ve Malezya hükümeti adına temsilcilerin yanı sıra Türkiye, İngiltere ve Japonyalı temsilcilerin bulunduğu Uluslararası İzleme Heyeti de şahitlik etti.

- Bangsamoro Geçiş Hükümeti bölgeyi 3 yıl yönetecek

Ocak ve şubat aylarında yapılan referandumun ardından Mindanao'da kurulan Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Başbakanı Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi bölge valisinden fiilen devralmıştı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Otoritesi (BTA) başbakanlığına atanan İbrahim'in 2022'ye kadar bölgeyi yönetmesi kararlaştırılmıştı.

80 üyeden oluşan geçiş hükümetinin 41 üyesi Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nden, 39 üyesi merkezi hükümetten oluşuyor.

